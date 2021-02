Abandonado, parque infantil construido por Ayuntamiento de Orizaba, en Mixtla

Sin columpios, descuidado, con basura y enyerbado es como se encuentra el parque de juegos que construyó el ayuntamiento de Orizaba en Mixtla de Altamirano como parte del hermanamiento de estos dos municipios.



A poco menos de un año de que se inaugurara este espacio recreativo para los niños de Mixtla, el lugar luce totalmente abandonado.



Este parque nació a solicitud de la ex alcaldesa Maricela Vallejo Orea, quien en el 2019, durante la ceremonia de hermanamiento que se llevó a cabo en el Cabildo de Orizaba el 16 de enero de ese año, pidió al alcalde Igor Rojí López que les donaran un tobogán y un sube y baja, pues en ese municipio no había un parque para los niños.



Vallejo Orea ya no vería los resultados de esa gestión, pues fue asesinada en un atentado junto con su esposo y su chofer el 24 de abril de ese año.



El proyecto siguió adelante ya no como una donación de un par de juegos para los niños, sino de un parque para dar un espacio a los menores de ese lugar.



Fue así que tras buscar un espacio adecuado, lo cual fue complicado debido a las pendientes que hay, se construyó un parquecito en donde se instaló no sólo columpios y una resbaladilla, sino también un pasamanos, bancas, un kiosco y un sistema de iluminación con lámparas LED.



Cuando el alcalde de Orizaba hizo entrega de ese parque, el 8 de marzo del 2020, pidió al presidente del Concejo Municipal, Crispín Hernández Sánchez y a los presentes que se integrara un comité ciudadano para cuidar el lugar, pues el primer día que instalaron los columpios se los robaron.



Sus palabras, sin embargo, cayeron en oídos sordos, pues hoy ese espacio que era el único para la diversión de los menores ya no tiene columpios, está descuidado y sin podar.