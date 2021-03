Abandonan bases a MORENA en Mixtla; ven los mismos vicios de otros partidos

Debido a que en MORENA, del municipio de Mixtla de Altamirano ven los mismos vicios que tienen otros partidos y a que quienes integran el Concejo Municipal se quieren aferrar al poder, Celia García Rodríguez, fundadora del partido en ese municipio, indicó que las bases se van de ese instituto político.



Señaló que son un grupo de personas que han buscado el desarrollo de su municipio y cuando vieron que surgió MORENA buscaron cobijo ahí; sin embargo, el desencanto llegó al ver que son iguales a los demás partidos.



Para empezar, destacó, les molestó la imposición que se hizo de quienes conforman el Concejo Municipal, pues nunca se consultó a la población ni a las bases, que vieron con sorpresa cómo quedaron priistas y panistas.



Añadió que lamentablemente quienes llegaron son personas que no tienen preparación ni un proyecto, por lo que el municipio no tuvo ningún avance, pero en cambio, ahora esos mismos buscan perpetuarse en el poder con los mismos vicios que los anteriores.



Señaló que el presidente del Concejo Municipal, Crispín Hernández Sánchez, en funciones de Alcalde tras el asiinato de la Alcaldesa, quiere que su hermana sea la candidata y aunque no ha renunciado están llevando apoyos a la población, pero les dicen que tienen que votar por su hermana.



Comentó que en algún momento tuvo la aspiración de buscar una candidatura e incluso se registró, pero las cosas que ve que están pasando la hicieron ver que no hay nada qué hacer en este partido.



Mencionó que debido a que no hay comité municipal quisieron abrir una casa de enlace para trabajar por la población, pero a los 15 días el presidente del Concejo abrió su propia casa, entonces ven que ahí sólo hay intereses personales, no de trabajo para la gente, por lo que además de ella se van todos los fundadores y con ellos su familias y gente que ya tienen.