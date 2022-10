Abandono de animales en Xalapa incrementó 60% tras la pandemia

“Somos testigos del aumento de abandono de animales porque todos los días recibimos mensajes de personas que piden dejarlos; no podemos hacer responsables a las personas, ellas si en algún momento dado deciden no tener a sus animales tienen que buscarles un hogar. Todos los albergues estamos saturados de animalitos que no deberían estar ahí si los dueños fueran responsables”, señaló la Isa Gil Alfaro, tesorera de la asociación Amigos de los Animales, quien destacó que tras la pandemia el abandono de animales en Xalapa ha aumentado en un 60%.También aseguró, durante la bendición de los animales que se llevó a cabo este martes en la ciudad de Xalapa, que el problema se debe a la irresponsabilidad de la gente, ya que muchos dueños que sí son responsables continúan con sus animales a pesar del costo que estos representen. Sin embargo, consideró que a la mayoría les da lo mismo tirarlos a la basura o deshacerse de ellos.“Todos los días en el albergue estamos recibiendo animalitos que los abandonan en los desagües, en los lotes baldíos, en los basureros y desgraciadamente las personas en lugar de esterilizar a sus animales se les hace fácil ir a tirar a las crías cada 3 meses que tienen camadas”, recriminó Gil Alfaro.Sobre la ayuda del gobierno en programas de esterilización de animales, dijo que pese a existir algunos apoyos en las diferentes colonias de la ciudad, estos son insuficientes: “nosotros tenemos 31 años de estar trabajando aquí en Xalapa y desde el inicio hasta la fecha constantemente estamos esterilizando, a pesar de ello existen muchos animales en la calle, tanto hay sobrepoblación canina como felina”.Por tal situación instó a unir las fuerzas tanto con organizaciones no gubernamentales como institucionales, para que juntos logren incrementar el número de esterilizaciones y hacer campañas de concientización a las personas para la tenencia responsable de sus animales, pues aseguró que esta es la única manera de poder reducir estos problemas.Por el día de los animales en conmemoración del fallecimiento de San Francisco de Asís, proclamado como el protector de los animales y patrón de los ecologistas, se llevó a cabo en Xalapa la bendición de los animales.La ceremonia se realizó este martes en la Rectoría de Los Sagrados Corazones de Jesús y de Maria, en donde desde aves hasta hurones fueron bendecidos con agua bendita por el padre José Luis Ortiz Gómez, quien pasó a los lugares ocupados por los amos y sus mascotas, saludando a cada asistente y dándoles la bienvenida.La Dr. Gil Alfaro instó a la población a consultar las redes sociales de Amigos de los Animales para apoyar en la causa e informarse acerca de las actividades en pro de los mismos, encontrándolos en Facebook como Amigos de los Animales A C Xalapa Oficial, en Twitter como Amigos AC y en su página web amigosac.org, así como en el correo [email protected]