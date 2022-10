Abogada se desmayó en Juzgado de Cardel; culpan a Presidenta del Poder Judicial

Justo después de grabar un video para redes sociales en el que recrimina el calor y la falta de agua en el Juzgado Sexto de Primera Instancia de la Ciudad Judicial de Cardel, la abogada Lorena Rodríguez Díaz se desmayó dentro de dichas instalaciones.Según se reportó, sufrió una crisis asmática con taquicardia y cefalea.Dicho Juzgado, cabe recordar, se mudó de la ciudad de Veracruz esta Ciudad Judicial ubicada en el municipio de La Antigua, desatando reclamos contra el Poder Judicial del Estado por diversas carencias en el sitio.“Aquí estamos en el carro, vemos cómo es la cuestión de la falta de todo (sic), por no haber clima, por no haber… las situaciones precarias… esto es lo que provocan los cambios de estos juzgados. Enfermedades”, dice una persona dentro de un automóvil junto a la abogada, mientras la graba tras su desmayo, al momento en que paramédicos llegan para atenderla.Antes de que esto ocurriera, Lorena Rodríguez había grabado los baños y las oficinas del Juzgado, exhibiendo la suciedad de los baños, la falta de agua y el calor en el que trabaja el personal.“Nada más vean las condiciones en que nos tienen y qué falta de dignidad hacia los abogados, esto es una pena muy grande, yo apenas y respiro, yo soy asmática. Miren, no hay agua, en ningún lado hay agua. Entonces, la verdad hace un calor terrible, pega todo el sol y los juzgados parecen un cajón. Pobres de los trabajadores la verdad, todos sufriendo en condiciones totalmente indignas.“La impresora tampoco sirve… y obviamente todos están sufriendo aquí el bochornoso calor y la falta de tecnología. No hay clima, todo está cerrado. Qué tristeza, señores, ¿por qué no cambiaron estos juzgados con las condiciones adecuadas? Esto definitivamente no nos lo merecemos y tenemos que actuar los abogados”, dice en el video mientras camina entre personas que asienten con ella.Por todo esto, hizo un llamado a la magistrada presidenta del Poder Judicial, Inés Romero Cruz, advirtiendo que la Asociación Jurídica de Licenciados en Derecho que ella dirige “emprenderá las acciones necesarias para que esta aberración ya no continúe”.“Los abogados no nos merecemos esto, señora Presidenta, tenga favor y tenga respeto por el gremio”.Según han denunciado los mismos litigantes, la energía eléctrica en el lugar es limitada, ya que no cuentan con servicios por parte de la Comisión Federal de Electricidad y sólo hay una planta de luz que alcanza para computadoras, por lo que no hay aire acondicionado, aunado a la falta de ventilación.Por su parte, los integrantes del Foro Liberal de Abogados del Estado de Veracruz calificaron como vergonzoso, repugnante e inadmisible lo ocurrido este martes en el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Cardel.El presidente del Foro, Roberto Rodríguez Cruz, responsabilizó a la magistrada presidenta Inés Romero, toda vez que se le advirtió que era inapropiado mudar ese Juzgado.Reiteró que la abogada Lorena Rodríguez tiene padecimiento asmático crónico.“De todos es sabido que la compañera tiene severos eventos asmáticos, y el esfuerzo por subir las escaleras, sin clima y sin aire natural en el recinto, aunado a ello, la presión de la audiencia hizo crisis y terminó por estallar provocándole ahogamiento, presión baja, taquicardia, cefalea, el sudor frío intenso que vulneró sus bajas defensas ante su padecimiento”.Aseveró que, si sus compañeros abogados litigantes que se encontraban en el lugar no la auxilian para llevarla a un automóvil con clima, hubiese perdido la vida.Expuso que su compañera sufrió lo que los abogados y público en general sufre todos los días en “la flamante” Ciudad Judicial de Cardel, que no tiene elevadores, clima, ventilación natural ni servicio básicos; además por la falta de agua los sanitarios están en condiciones insalubres.“Es una total vergüenza las condiciones del Juzgado Sexto, que estaba en el puerto de Veracruz y que fue trasladado a la Ciudad Judicial de Cardel. Pese a que se advirtió que no es funcional, la terquedad soberbia e ineptitud de la presidenta magistrada callaron los reclamos, y ahora ahí están las consecuencias”, concluyó.