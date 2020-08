Abogados acusan a titular del Poder Judicial de paralizar la justicia en el Estado

Luego de que el Poder Judicial del Estado emitiera una circular para ampliar la suspensión de labores del 31 de agosto al 16 de septiembre, abogados de todo el Estado externaron la inconformidad y acusaron a la titular, Sofía Martínez Huerta, de continuar en cerrazón y mantener paralizada la impartición de justicia en la entidad.



Precisó que, en México, se estima un rezago de 2 millones de juicios debido a la suspensión de actividades por el COVID-19, siendo Veracruz el séptimo Estado con mayor número de expedientes y de continuar así se está trabajando “con migajas de justicia” porque la mayoría de los procesos están detenidos.



“Desconozco cuál es el motivo del Poder Judicial del Estado de mantener la cerrazón en la actividad jurisdiccional. Desde el 17 de marzo está suspendida la actividad jurisdiccional y es un impacto económico de millones de juicios y no se diga en cantidad de dinero, debe ser cientos de millones de pesos porque no se han podido impartir justicia, disolver los bienes porque no se ha podido repartir patrimonios, es una situación difícil y caótica”, denunció presidente del Colegio de Abogados y Juristas de Veracruz, Boca del Rio, Xalapa y Medellín, Ricardo Morales Carrasco.



La nueva circular aplaza 15 días más el paro en los juzgados mercantiles, civiles, familiares y penales de todo el Estado, por ello anunciaron que pedirán la intervención del Consejo de los Derechos Humanos de la Organización Naciones Unidas.



Explicó que los Estados tienen la obligación de cooperar con todos los procedimientos judiciales, así como la integridad e independencia de los mismos, principio que no se está respetando al mantener suspendida la impartición de justicia.



“Ya tuvo conocimiento del caso Atenco, del Gober Precioso, ya México reconoció la jurisdicción Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y le vamos a pedir el auxilio y lo vamos a denunciar de esta cerrazón al doctor Diego García que es el relator especial de las Naciones Unidas sobre independencia judicial. Me da mucha pena, no creí llegar a esto pero vamos a denunciar ante Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, adelantó.



Los abogados recordaron que también van promoviendo amparos ante el Poder Judicial de la Federación, así como demandas internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



“Esta última circular que acaba de emitir el Poder Judicial del Estado de Veracruz abona en el descrédito en la situación que impacta con el no dar justicia en la falta de insumos para los justiciables e incluso para nosotros los abogados, en la práctica somos algunos abogados que nos encontramos en la práctica con juicios de amparo pero los demás compañeros están paralizados”.



Con este aplazamiento se cumplirían 6 meses de inactividad en el Poder Judicial del Estado de Veracruz.



En este pronunciamiento se sumaron abogados de Tierra Blanca, así como integrantes del Foro de Licenciados en Derecho de Veracruz.