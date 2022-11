Abogados critican opacidad del Poder Judicial con dinero

No hay claridad de parte del Gobierno ni del Poder Judicial del Estado sobre la cancelación de las ciudades judiciales, criticó el presidente de la Barra de Abogados de Orizaba, Miguel Salazar."No hay transparencia, pero sí existe opacidad en este tema y lo único que se esperaría es que se tenga presupuesto para poder terminar esos edificios que son muy necesarios para la impartición de justicia".Cuestionó dónde está el dinero que ingresa al Poder Judicial por las copias certificadas, pues son montos elevados. Con ello, afirmó, se contradice la versión de la magistrada presidenta Inés Romero Cruz, quien asegura el Tribunal Superior de Justicia está en quiebra técnica."Dicen que no tienen recursos económicos, además la administración de la Presidenta ha dejado mucho que desear. Nosotros como abogados estamos en ascuas sobre ese tema y nos urge que se aterricen las construcciones de las Ciudades Judiciales, al menos en Orizaba ya hasta está donado el terreno solo falta edificar".Dijo que como litigantes han pedido una mesa de negociación con autoridades de este poder, sin embargo consideran que no se va a lograr con la magistrada presidenta pues ya concluye su periodo."Puede haber repercusión y sanción por ley por incumplimiento de la obra, pero también contra el Poder Judicial por el hecho de cancelar contratos".