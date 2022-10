Abogados de Orizaba “curados de espanto”, ante negativa de construir Ciudad Judicial

"Ya estamos curados de espanto, pues hay cinco piedras enterradas en el mismo lugar donde el ayuntamiento donó un terreno para la ciudad judicial, pero han pasado cuatro gobiernos y es la prueba de que no se hace caso a los justiciables", expresó el abogado Juan Oropeza Flores, esto luego de las declaraciones de la magistrada presidenta Inés Romero quien destacó que 12 ciudades judiciales ya no serán construidas entre ellas la de Orizaba."Se han construido algunas otras, pero Orizaba no ya sido agraciada con la edificación. Día a día nos están engañando con la construcción porque ya se había dicho que estaba autorizada, pero eso es mentira".Añadió que el anuncio que hace la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a unos días de irse, tal pareciera que es parte de un plan.El integrante del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas, dijo que ahora el ayuntamiento de Orizaba tendría que hacerle saber al Poder Judicial, que necesita definir qué va pasar con el terreno donado y si no lo van a ocupar tendrían que regresarlo.El litigante insistió en que Orizaba debe contar con su Ciudad Judicial a la par que lamentó que el dinero destinado para la edificación de esta no se sepa cuál fue su destino."No perdemos la esperanza; en ese sentido vamos a seguir tocando puertas, picando piedra".Dijo que se requiere visión y comprensión de lo que requiere el Distrito Judicial de Orizaba, por ello esperan que la próxima administración en el Poder Judicial lo pueda comprender.