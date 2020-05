Abogados de Orizaba prefieren no tener vacaciones de julio y agosto para ponerse al corriente

El secretario del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas, Juan Oropeza Flores, dijo que pedirán a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Sofía Martínez, que los trabajadores de éste no tengan vacaciones de verano a fin de poder recuperar un poco el tiempo que han estado parados los juzgados por la epidemia del coronavirus.



Recordó que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz emitió recientemente un comunicado en donde amplía la cuarentena correspondiente para el primer día de junio. "Hay que valorar la vida de los abogados y de todos los trabajadores del Poder Judicial, así como los justiciables pues este virus puede llegar a ser fatal".



Indicó que los abogados están atados de manos porque los juzgados no se encuentran laborando, sólo los que trabajan para casos urgentes de los familiares.



"Están atendiendo los familiares, sólo casos que tienen que ver con los alimentos y depósito de personas; es lo único en lo que están laborando. Los juzgados penales sólo lo hacen cuando hay detenidos, en cuanto hace a procesos cada una de las audiencias que estaban pendientes están suspendidas".



Por ello es que esta agrupación de abogados va solicitar al Poder Judicial que se suspendan las vacaciones de julio y agosto y se trabaje de manera normal. "Porque venimos de una cuarentena donde no se está trabajando pero sí se les está pagando. Por eso haremos esta petición y queremos que se analice; imagínate que entremos de una cuarentena y se vayan de vacaciones".