Abogados de Tuxpan acusan presunto abuso de Jueza

Por presuntos excesos, litigantes de esta ciudad se quejan del actuar de la juez de control de la Sala de Juicios Orales, Ángela Peralta Meza, por lo que advierten que recurrirán ante el Consejo de la Judicatura.El presidente del Colegio Único de Abogados de Tuxpan, Juan Kilimaco Hernández Bustos, indicó que varios integrantes se han inconformado con la funcionaria, que llegó del Distrito Judicial de Veracruz.“Ha llegado al extremo de vulnerar garantías de los detenidos, a quienes les impide tener el acceso a una defensa. Tiene incomunicadas a las personas y les niega su derecho de comunicarse con sus familiares y, sobre todo, con el abogado que designen”, expuso.Añadió que a los detenidos no les aclara que tienen derecho a un defensor particular, “y de manera autoritaria no permite que nadie entre a las audiencias”, añadió.El representante del Colegio mencionó que no hay manera de reclamar porque no permite que nadie acceda al Juzgado en donde despacha, además de que, si se trata de audiencias sin detenidos, es común que los procesos los haga tortuosos y lentos.“Todo ello se denunciará ante el Consejo de la Judicatura y ante la Presidencia del Tribunal. Mientras, alertamos a la ciudadanía para que exija no tener incomunicados a sus familiares que por alguna circunstancia tengan audiencia y estén privados de su libertad. Cualquier grosería o mal trato se les pide que nos la hagan saber para documentarla y actuar en consecuencia”, concluyó.