Abogados de Tuxpan, inconformes con Juez de lo Familiar

Integrantes del Colegio Único de Abogados de Tuxpan se manifestarán en protesta contra el titular del Juzgado Cuarto de lo Familiar, aseveró el presidente de la agrupación, Juan Kilimaco Hernández Bustos.Indicó que, en los casos de controversia por guardia o custodia de menores, o por convivencia o divorcio, los niños tienen que entrar a una audiencia especial y estar siempre acompañados por sus padres, además de que debe ser en privado para resguardar la identidad de los menores.Sin embargo, señaló que el juez Arturo Christfield Lugo no aplica ese protocolo y este tipo de audiencias no son en un privado, por lo que expone la identidad de los menores, además de que quienes atienden estos casos son actuarios y no personal especializado.Asimismo, lamentó que sean estudiantes de Derecho quienes hagan resoluciones en distintos casos, las cuales son devueltas debido a que tienen un sinfín de imprecisiones.A todo ello, dijo, se agrega que el titular llega tarde y todavía se da tiempo para desayunar en la oficina, entre otras irregularidades, mismas que, aseveró, han sido expuestas ante la Magistrada Presidenta, Isabel Inés Romero Cruz, para su intervención o, de lo contrario, advirtió, el próximo viernes se manifestarán.