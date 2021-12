Abogados de Veracruz intentarán tirar el delito de ultrajes a la autoridad

La abogada Guadalupe del Rosario Gayot Lara advirtió que el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz es ambigüo y debería basarse en otros supuestos, pues los actuales no están claros y se llega a caer en el abuso.Junto a compañeros, la también contendiente a la presidencia del Colegio de Abogados de Veracruz A.C., informó que los profesionales del derecho presentarán ante el Congreso local, un proyecto de iniciativa de ley al para derogar las disposiciones actuales, esto en los primeros meses del próximo año, pues Veracruz es de los estados que tienen mayor penalidad por el delito de ultrajes.Especificó que si se busca proteger la integridad de la autoridad en cuanto a lesiones, violencia o amenazas, se podría legislar sobre dichos delitos y artículos, no crear un delito en especial, los cuales podrían en algunos casos estar en juego los derechos humanos de los ciudadanos.“Lo que ellos pueden hacer es determinar derogar el delito pero no dejas desprotegida a la autoridad, buscas cómo protegerla en otros artículos. Si te lo van a lesionar, en el delito de lesiones puedes buscar algo cómo protegerlo”, dijo.Admitió que dicha figura de ultrajes está presente en 14 entidades del país, sin embargo, a raíz de la reforma establecida en marzo del 2021, se agravó la penalidad del delito en Veracruz.Asimismo, especificó que la oposición presentó una acción de inconstitucionalidad, pues los idóneo sería modificar la penalidad y basarse en otros artículos para proteger a la autoridad.“Que no quede clara una norma es una falla de técnica legislativa y no debería darse porque los legisladores tienen asesores. Nosotros como abogados debemos ser actores críticos pero pro activos”, dijo.