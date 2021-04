Abogados de Veracruz se unen a guerra contra Padrón de Datos Biométricos

Abogados de Xalapa informaron que iniciarán una batalla legal en contra del polémico Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que obligará a los mexicanos a entregar datos biométricos para utilizar una línea de celular.



El pasado 13 de abril, cabe recordar, el Congreso de la Unión reformó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para registrar datos como huellas dactilares, voz, iris o reconocimiento facial de toda persona que busque utilizar un celular o se cancelará su línea, estableciendo multas.



Según los legisladores, la medida es para combatir delitos como la extorsión, aunque la oposición ha advertido graves lagunas legales y el peligro de concentrar los datos de millones de mexicanos.



Al respecto, el abogado Argel Humberto Aguirre García, presidente de la firma Aguirre & Montoya, informó que tramitarán 50 amparos de manera gratuita en Xalapa y otros 50 en la Ciudad de México.



“Personas que tengan FIEL, firma electrónica y que tengan factura de su línea. Estamos trabajando para ver la forma de ayudar a las personas que no cuenten con factura electrónica. En este momento ofreceríamos 50 amparos gratuitos a quienes tengan firma electrónica para hacer el trámite”, dijo.



Comentó que es el primer despacho que buscan contribuir con la población ante ésta nueva disposición que vulnera los derechos de las personas.



"Somos el primer despacho en Veracruz en tener esta suspensión. Están circulando muchos machotes, muchos formatos en Internet, sin embargo, no dejemos de observar que el juicio de amparo no deja de ser un juicio, y debe estar un profesional".



Señaló que los ciudadanos están en riesgo de perder sus líneas telefónicas y ser multados en caso de no registrarse en el padrón, además de ser víctimas de algún fraude.



"Estos datos al ser datos únicos, el padrón podría saber nuestros datos personales. En caso de no tener un cuidado e infraestructura adecuada, estos datos podrían llegar a malas manos", argumentaron.