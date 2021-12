Abogados de Veracruz, sometidos: SSP amenaza con “sembrarles delitos”

El presidente del Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz y de la Federación de Abogados del Estado de Veracruz, Valentín Olmos Alonso, acusó que bajo la nueva figura de ultrajes a la autoridad, algunos profesionales del Derecho han sido amenazados para que dejen a un lado casos, de lo contrario les "sembrarán delitos"."Muchos compañeros han sido detenidos, les han ‘sembrado’ delitos para que puedan ser privados de su libertad. Hacemos este pronunciamientos para que el Ejecutivo tome cartas en el asunto", comentó acompañado de otros integrantes de esta asociación.Por ello pidió al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y a los diputados del Congreso del Estado que analicen esa reforma y en su caso, hagan las modificaciones para dejar de considerar a dicho delito como oficioso y que requiera de la prisión preventiva oficiosa."Es preocupante, un abogado penalista me llamó hace un mes diciéndome que le hablaron de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que dejara esos tres asuntos o de lo contrario le iban a fabricar un delito a él. Es grave, es triste, es grave lo que se está viviendo en contra de los abogados", aseveró Olmos Alonso.En ese sentido, aseveró que los profesionales del Derecho ya no tienen la tranquilidad de defender a cualquier persona que busca los servicios profesionales, sino que tienen que "seleccionar los asuntos; y no tiene que ser así".Por otro lado, recordó que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se sigue en espera de que resuelva la acción de inconstitucional promovida en contra de este cambio al Código Penal del Estado, así como de otros 100 recursos por otros motivos.El abogado aseguró que el Ejecutivo estatal sigue "metiendo las manos" en los Poderes Legislativo y Judicial, por lo que hasta que no exista la plena autonomía de estos, no se defenderá a los ciudadanos.Refutó que el mandatario veracruzano señale que la configuración del delito de ultrajes a la autoridad se da cuando unos delincuentes disparan a policías, porque a su juicio lo que se actualiza es la tentativa de homicidio."Está mal asesorado, consideramos que ahí se da la tentativa de homicidio, nada que ver con ultrajes a la autoridad", expresó al cuestionar también al senador Ricardo Monreal por pronunciarse por la desaparición de los poderes en Veracruz y violaciones debido proceso tras supuestamente violentarse la Constitución Federal."Cuando en realidad se integró una carpeta de investigación, se solicitó ante un juez de control la orden de aprehensión, y con el simple hecho de que haya indicios para llevar a cabo una investigación con eso es más que suficiente para decretar una medida cautelar", señaló en referencia a la detención de José Manuel "N", secretario Técnico de la JUCOPO del Senado de la República."Nosotros estamos preocupados no tan sólo por lo que está viviendo Veracruz, sino por las manifestaciones vertidas por el senador (Ricardo Monreal) y por Dante Delgado, esto lo vemos con un tinte político, con un interés, algo que están buscando en el Estado de Veracruz", manifestó.Valentín Olmos Alonso criticó que los legisladores de la Cámara Alta del Congreso de la Unión estén pronunciándose por el caso de un trabajador de este órgano legislativo, cuando a su juicio "hay muchas situaciones que se están dando como la figura de ultrajes a la autoridad".