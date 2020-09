Abogados exhiben problemas en juzgados de Veracruz tras reactivación

Integrantes del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas acudieron a los juzgados civiles para pedir a los jueces una reunión el próximo miércoles, a fin de definir estrategias y así poder trabajar en esta “nueva normalidad” debido a la falta de medidas de prevención ante la pandemia.



"Nos atienden afuera de los juzgados, hay unas hileras tremendas para presentar los escritos y no hay medidas para poder trabajar con la sanidad necesaria", dijo el presidente de este Colegio, Silverio Gasca.



Comentó que por ello buscan fortalecer las medidas existentes e instaurar nuevas.



"En la presentación de escritos, de promociones, es el problema, el primer día la fila era muy larga".



Entre las propuestas que harán, destaca ampliar el horario de la consulta de expedientes, ampliar las mesas para recepción de documentos y proporcionar gel, cubrebocas.



"Al principio no se hizo, estábamos entrando prácticamente sin estas medidas".



Añadió que el problema es que los juzgados dependen del Tribunal Superior de Justicia.



"Y si el Tribunal no le proporciona los materiales al personal, pues aunque quiera. Posiblemente no entra en el presupuesto de cada uno. Insisto: quien tiene que dotarlos es el patrón, por eso el tribunal debe de aportar esos medios de sanidad no sólo para su personal, sino tomar todos las medidas necesarias para que quienes acuden a los juzgados lo hagan con seguridad".



Abogados, víctimas de COVID-19



Durante este periodo de pandemia, han fallecido en el Estado un promedio de 55 abogados, revelaron los litigantes Silverio Gasca y Antonio Aguilar, detallando que en la zona de Orizaba ya murieron 5.



Dijeron que tras el intercambio de información con otros grupos de abogados en la entidad, saben que 55 perdieron la vida a consecuencia del coronavirus.



Los integrantes del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas, indicaron que no tienen el número exacto de los contagiados, sin embargo, sí es elevado, por ello se torna necesario que en los juzgados existan las medidas pertinentes, pues también llegan a estos sitios, litigantes de otras partes de la entidad o de otros estados.



Y pusieron el ejemplo del Juzgado Sexto y Octavo de lo familiar, en donde el edificio sencillamente no se presta para la existencia de sana distancia.



De igual forma dijeron que en algunos de los juzgados si se estuvo trabajando y se emitieron acuerdos o sentencias, pero hay otros con rezago significativo.