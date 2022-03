Abogados vuelven a “tomar” Juzgado Sexto de Orizaba

Abogados de diferentes agrupaciones decidieron tomar el Juzgado Sexto de lo Familiar en Orizaba; colocaron cadenas y candados en la puerta de este sitio, esto como una forma de exigir que no se cambie de sede a Nogales pues además de no cumplir con las condiciones requeridas el lugar, está en una zona peligrosa en muchos sentidos.Desde muy temprana hora, los litigantes arribaron a las instalaciones, incluso antes de la entrada de los trabajadores, para poder “tomar” el Juzgado.A esta protesta se sumaron abogados de Córdoba, quienes dejaron en claro no permitirán más abusos de parte del Poder Judicial, pues ya fue quitado el Juzgado Octavo de lo Familiar hace meses aun y cuando hacía falta.Aseveraron que la magistrada presidenta, Isabel Inés Romero Cruz, desconoce todo sobre el Distrito y es indolente ante las necesidades de los menores de edad cuyos asuntos que se tratan en este Juzgado los involucran directamente.Exigieron los quejosos que se presente la Magistrada Presidenta a dialogar con ellos o al menos una comisión del Poder Judicial con capacidad de decisión arribe para solucionar el conflicto.Además acotaron que el edificio a donde pretenden trasladar el juzgado es de dimensiones pequeñas, además que se ubica en un lugar de muchos peligros pues pasan los ductos de PEMEX, hace tiempo se suscitó una barrancada y hay inseguridad, sin dejar atrás que en ese municipio no hay bancos.Hasta las 11:00 horas de este lunes los abogados mantienen el Juzgado tomado, hasta el momento ninguna autoridad del Poder Judicial ha arribado para tratar de dialogar con los litigantes de los distritos judiciales de Orizaba y Córdoba.