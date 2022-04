Abre la SEV portal en Internet para denunciar acoso y actuará de inmediato

No habrá tregua para docentes o alumnos acosadores, violentadores, ni para quienes cometan actos de connotación sexual en planteles educativos de nivel Media Superior y Superior del Estado de Veracruz, aseveró la encargada de la estrategia “Enlázate por la Paz” y funcionaria del Consorcio Clavijero, Adelina Trujillo Landa.Durante entrevista donde anunció el lanzamiento del proyecto digital, explicó que dicha plataforma es la respuesta del Gobierno del estado de Veracruz a través de la Secretaría de Educación, por medio de la Sub Secretaría de Educacion Media Superior y Superior, para atender tres problemáticas específicas como lo son: el acoso escolar, el maltrato infantil y actos de connotación sexual.La ley 303, con 10 años de existencia, obliga a implementar nuevos protocolos ante estas problemáticas, por lo que, ante dicha necesidad, el Consorcio Clavijero creó la plataforma que opera los 365 días del año.Se trata de una estrategia donde la comunidad educativa de nivel preparatoria y universidad de todo el estado de Veracruz, es decir, docentes, directivos, administrados, alumnos y padres de familia, de instituciones públicas o privadas, pueden interponer sus quejas ya sea anónimas o directas, en caso de que sufran algún tipo de acoso escolar, maltrato infantil o actos de connotación sexual.En la liga https://enlazate.sev.gob.mx/Index.aspx se ingresa para interponer la queja vía la plataforma, misma que está vinculada con los mil 800 centros de mediación escolar en el mismo número de escuelas de este nivel educativo en el Estado, allí se analiza y se investiga cada caso, se registra, se identifica y se vincula, tratando de conciliar con las partes; en caso de que no se pueda, se otorga acompañamiento hasta que se interponga la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia, la Procuraduría del Menor y el Adolescente o el DIF Estatal.“Son 65 Fiscalías Regionales en el Estado y vamos a coordinarnos con ellas para dirigir a quienes tengan que interponer sus denuncias”, detalló Adelina Trujillo.También se cuenta con la línea telefónica 228 980 05 40, ya que este programa incluye un centro de respuestas, donde 10 operadores atienden las llamadas telefónicas ya sea para información, o dudas sobre cómo actuar ante una situación de acoso o de violencia en un centro escolar.En el Centro de Atención, donde se encuentran atendiendo abogados, psicólogos y pedagogos, se toman los datos y la queja, así mismo, se otorga un folio que se dirige al centro de mediación escolar correspondiente para que se continúe con el proceso.“Como persona involucrada, lastimada, como persona que estás sufriendo un acoso, una situación que te afecta, que te lastima, que te violenta, puedes llamar, decirlo y pedir ayuda”, expuso.A decir de Adelina Trujillo, la plataforma está lista y operando desde enero de este 2022, sin embargo, debido a que no había clases presenciales, durante estos meses se ha trabajado en materia de difusión pero con el retorno a las aulas, el equipo se encuentra listo para atender a los alumnos o a cualquier integrante de la comunidad estudiantil que lo requiera.Al respecto, dejó en claro que ningún acto que tenga que ver con violencia o actos de connotación sexual es mediable. “Hemos trabajado permanentemente para resolver temas en materia de mediación pero no podemos mediar temas de violencia, golpes, actos de connotación sexual, esos tienen que redirigirse para que las personas involucradas puedan interponer su denuncia y se abra una carpeta de investigación”.La tarea de los centros de mediación en los casos específicos de violencia o actos de índole sexual, es escuchar a las partes involucradas de manera separada, generar las actas y remitirlas a las autoridades para que se ingresen en las carpetas de investigación, aseveró la funcionaria estatal.En los casos de señalamientos a docentes de acoso sexual, en cuanto se interpone la queja se separa del aula al docente acusado, sin dañar sus derechos laborales, es decir se le cambia a un área administrativa mientras se realiza la investigación, ya que no será acosador hasta que se le demuestre.Si hay algún docente que cometió este tipo de actos y es reincidente, entonces se le separa del cargo y pierde su plaza, tal como ya ha ocurrido con docentes que incluso aunque los cambiaban de zona, cometían los mismos actos, “me consta que en esta administración no ha habido tregua con ningún acosador sexual en las aulas”, finalizó al hacer el llamado a la comunidad educativa a utilizar la plataforma “Enlázate por La Paz”, para combatir esta problemática y apoyar a quienes son víctimas en las aulas.