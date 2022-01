Abren convocatoria para elegir a más de 5 mil agentes y subagentes municipales

La Comisión Permanente de Organización Política y Proceso Electorales del Congreso del Estado abrió la convocatoria para la elección de los nuevos Agentes y Subagentes Municipales para el periodo del 1° de mayo de 2022 al 30 de abril de 2026.Cabe mencionar que en Veracruz son más de 5 mil los Agentes y Subagentes Municipales, entre propietarios y suplentes, que habrán de elegirse y ahora hay un criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el fin de que los Alcaldes programen una remuneración, ya que son parte del servicio público.Así, se convoca a todos los ciudadanos veracruzanos, originarios de las congregaciones o rancherías de los municipios y a quienes cuenten con una residencia efectiva en su territorio no menor de tres años anteriores al día de la elección.La elección de agentes y subagentes municipales, en los respectivos centros de población, se realizará mediante los procedimientos de auscultación, consulta ciudadana o voto secreto, de acuerdo con las características y antecedentes de cada una de las congregaciones y rancherías de los municipios.El proceso electoral inició este viernes y concluirá el próximo 1° de mayo, con la toma de protesta e inicio de funciones de los ciudadanos que resultaren electos.Los Ayuntamientos serán los responsables de la preparación, desarrollo y vigilancia de la aplicación de los procedimientos de elección de agentes y subagentes municipales, con la intervención de la Junta Municipal Electoral, que será el órgano responsable de la aplicación de dichos procedimientos; instancias que fijarán las fechas de las elecciones en sus respectivos municipios.Para ser candidato a agente o subagente municipal, propietario o suplente, en cualquiera de los procedimientos de elección, se deberán reunir los siguientes requisitos:Ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos, originario de la congregación o ranchería que corresponda o con residencia efectiva en su territorio, no menor de tres años anteriores al día de la elección.No ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido en la Constitución Federal y en la Ley de la materia; y no ser servidor público en ejercicio de autoridad, en los últimos 60 días anteriores al día de la elección.No tener antecedentes penales por la comisión de delitos realizados con dolo, exceptuando aquellos en los que se hayan concedido los beneficios de conmutación o suspensión condicional de la sanción; y no ser representante de algún partido político, ante los órganos del instituto electoral veracruzano.Los agentes o subagentes municipales propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato siguiente pero quienes hayan tenido el carácter de suplentes, podrán ser electos para el periodo inmediato siguiente como propietarios, siempre que no hayan estado en funciones.Los candidatos podrán iniciar su campaña de proselitismo, a partir de la publicación de procedencia de su registro y concluirán tres días antes del día de la jornada electoral.