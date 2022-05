Abren puerta para ejercer acción penal contra despachos denunciados por CMAS Xalapa

La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) consiguió dejar sin efecto el no ejercicio de la acción penal contra los despachos CAREMM S.A. de C.V. y Contadores y Abogados Corporativos S.C, ambas vinculadas al expresidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC-SEA), Sergio Vázquez Jiménez.Con fecha 9 de mayo de 2022, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz obsequió la protección de la justicia a la CMAS dentro del juicio de amparo 905/2021.En dicho recurso, la Comisión Municipal de Agua Potable impugnó la resolución del Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa (con domicilio en Pacho Viejo, Veracruz), en la cual confirmó el no ejercicio de la acción penal decretado por la Fiscalía Especializada en Combate a la corrupción del Estado de Veracruz respecto de la carpeta de investigación C.I. FESP/543/2018/V-08.Cabe mencionar que la CMAS denunció hechos derivados de los contratos identificados como CMAS-36/2017 de 2 de mayo de 2017, celebrado con Caremm S.A. de C.V., respecto a la prestación de servicios profesionales para la ejecución de la auditoría técnica a la obra pública.Además del contrato CMAS 039/2017, celebrado por la Comisión con Contadores y Abogados Corporativos S.C., para la ejecución de la auditoría financiera presupuestal y legal.Tal y como lo dio a conocer alcalorpolitico.com, la Comisión denunció que Corporativo CAREMM S.A., de Emmanuel Vázquez Jiménez y Contadores y Abogados Corporativos, de Sergio Vázquez Jiménez, incumplieron con el objeto de los servicios estipulados.Ante la sentencia a favor de la Comisión Municipal de Agua, con fechas 27 y 30 de mayo promovieron recurso de revisión Eduardo Ignacio Ferreira Ramírez, Francisco Javier Escalera Carbonell y Víctor Hugo García Pacheco, en su calidad de terceros interesados; siendo turnado el asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, para que realice el turno correspondiente.El 23 de junio de 2019, alcalorpolitico.com reveló que las empresas de los hermanos Emmanuel y Sergio Vázquez participaron en procesos “simulados” de asignación de convenios en la CMAS, en 2017.En ese mismo sentido, se informó que Francisco Javier Escalera Carbonell, exdirector de Finanzas y Eduardo Ignacio Ferreira Ramírez, exgerente de Administración, ordenaron pagos indebidos de diversas facturas a nombre de Corporativo CAREMM SA de CV.También se dio a conocer que tanto Sergio y Emmanuel Vázquez Jiménez realizaron actos que son constitutivos de delito cometido en agravio del patrimonio de la CMAS, tal y como lo establece el artículo 216 del Código Penal Vigente en el Estado de Veracruz, el cual señala que “comete el delito de fraude a quien engañando a alguien o aprovechándose del error en que se halle, obtenga para sí o para otro alguna cosa total o parcialmente ajena con ánimo de dominio, lucro o uso, cause a otro un perjuicio patrimonial”.