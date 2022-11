Abrirán escuela secundaria de Álamo, tras un mes de suspensión de clases

A un mes del desmayo colectivo de estudiantes, ocurrido el 17 de octubre, este miércoles se anunció la reanudación de clases la próxima semana en la Escuela Secundaria Técnica Número 67, en esta ciudad de Álamo.El acuerdo se tomó tras reunión entre representantes de la Secretaría de Educación de Veracruz, personal docente, padres y tutores, donde se acordó que se realizarán exhaustivas labores de limpieza en la institución.Empero, varios padres de familia dijeron estar en desacuerdo, toda vez que, argumentan, no se ha determinado la causa que derivó en desmayos y el ingreso de 49 alumnos al Hospital General, aunque oficialmente se ha establecido que ocurrió psicosis colectiva.Ante ello, en la reunión se informó que no habrá problema con los padres que decidan no enviar a sus hijos, hasta que consideren que se haya regresado a la normalidad y existan condiciones de seguridad.