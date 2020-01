Absurdo que Salud presuma ahorros de 600 mdp si no hay medicinas: PAN

Es absurdo que el secretario de Salud del estado, Roberto Ramos Alor, se jacte de haber ahorrado 600 millones de pesos, cuando hay desabasto de medicamentos y los familiares de los pacientes afectados salgan a las calles a manifestarse para exigirlos; además que haya centros de salud en condiciones deplorables.



Así lo aseguró Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), quien reconoció que el área de salud del estado está batallando tremendamente y el responsable de esta institución se muestre insensible ante el dolor que sufren los familiares de los pacientes, al no tener dinero para la compra de medicamente.



En entrevista, durante un desayuno ofrecido a los representantes de los medios de comunicación con motivo del Día de Reyes, el panista destacó que las clínicas de salud en el estado no tienen ni para agujas, jeringas y medicamentes; en muchas ocasiones los médicos optan por decirle al paciente “ten, ve a comprar esto”.



Señaló que esta situación se ha visto en la región centro del estado, lo cual dejó entrever la situación que deben vivir los que se ubican en los municipios más alejados.



Ante este panorama, el dirigente estatal del blanquiazul urgió al Secretario de Salud atender estas omisiones que se han presentado en el sector, el cual ha sido seriamente golpeado y que ha motivado que familiares de pacientes, como fue el caso del Centro Estatal de Cancerología (Cecan), salgan a las calles para exigir se les dote de las medicinas para sus hijos.



Comisión de Orden del CEN panista decidirá si expulsan o no a diputados locales disidentes



Por otro lado, dio a conocer que será la dirigencia nacional del PAN, a través de la Comisión de Orden, quien decidirá si los 8 diputados locales panistas, que decidieron conformar el grupo legislativo Acción Nacional Veracruz, sean o no expulsados.



Recordó que se ha señalado que el nombre de Acción Nacional únicamente pertenece a la bancada panista, por lo que ya se solicitó a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, que dicho nombre le sea retirado al grupo disidente.



"No puede haber dos grupos de un mismo partido, así lo menciona el Reglamento Interno el Poder Legislativo y en ese sentido estamos pidiendo que nos entreguen la información de lo que está sucediendo porque nosotros como partido no tenemos otra bancada más que la del PAN", aseveró.



Opinó que ese grupo legislativo puede llamarse como quiera, pero no utilizar el nombre del partido e indicó que desde la dirigencia nacional se buscó un acuerdo con los 8 diputados, pero no se logró que desistieran en su intención de formar su propia bancada.