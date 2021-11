Abuelitos perdieron su casa por explosión, en Veracruz Puerto; familia pide ayuda

En el fraccionamiento Geo Villas Palmar, en el puerto de Veracruz, ocurrió una explosión por presunta acumulación de metano en las tuberías del drenaje, afectándose cuatro viviendas, sacando la peor parte el inmueble de unos ancianitos que perdieron todo.Esto se dio la noche del martes en el citado fraccionamiento, en las calles de Laguna de Chairel Sur condominio Cotaxtla número 10, localizado atrás del seminario, al sur poniente de la ciudad.Ahí estaban Elidia Domínguez Cruz de 75 años de edad, y Héctor René Escobar, de 78 años de edad, quienes estaban dormidos al momento de la explosión y salieron con quemaduras en brazos y piernas al momento del estruendo.Ellos son cuidados por su hija, Ana Berta Lorenzo Domínguez de 55 años de edad, quien vive en otra casa cercana, pero actualmente no trabaja pues por la pandemia se quedó sin empleo, además de que es madre soltera y tiene un hijo estudiando.Ahora piden ayuda a los veracruzanos, pues perdieron su vivienda tras explosión ya que las autoridades indicaron que la casa es inhabitable pues tiene daños estructurales.No tienen recursos y la edad los imposibilita trabajar a los ancianitos, quienes también tienen que ver por un hijo discapacitado.Su hija Ana Berta Lorenzo Domínguez ve por ellos, pero derivado de la pandemia se quedó sin trabajo, es madre soltera y tiene un hijo estudiando.Incluso quisieron acceder al apoyo para adultos mayores del programa de asistencia federal, pero no lo lograron, llevaron los papeles y los recibieron pero no pasó nada.La mujer de la tercera edad ya no ve, y el esposo está mal de la columna, ni asistencia social poseen ambos.Los vecinos e hija piden apoyo a los ciudadanos con despensa, ropa, zapatos, o su cooperación económica. Para ponerse en contacto ellos favor de comunicarse al teléfono 2297781858 o si gustan depositarlo a la tarjeta de débito 4169 1603 9332 2558 de Bancoppel.