Acabaré transas en CMAS “cuésteme lo que me cueste”: Ahued

Luego de la manifestación y cierre vial que llevaron a cabo habitantes de diversas colonias de Xalapa acusando actos de corrupción por parte de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil prometió poner orden en el organismo.En un mensaje dirigido a los inconformes que bloquearon por espacio de 15 minutos el tránsito por la calle Enríquez, a la altura de la sede de la Alcaldía, el munícipe aseguró que se acabaron “las transas” en el organismo operador del servicio hídrico.“Yo no critico hacia atrás, lo que sí voy a dejar hoy y que se escuche muy claro, como es, por mi cuerpo no pasa la corrupción, voy a poner orden en CMAS cuésteme lo que me cueste, se acabaron las tranzas en CMAS”, afirmó Ahued Bardahuil.En ese sentido, apuntó que su administración tiene el reto de garantizar el suministro de agua para Xalapa, enumerando que se requiere dotar del vital líquido a casi 28 mil personas que no tienen acceso al mismo.Al atender a integrantes de la organización Pueblos Unidos de Veracruz quienes se quejaron de cobros excesivos por parte de la CMAS, recordó que por el 65 por ciento de recurso hídrico que recibe la ciudad viene del estado de Puebla, por el que se debe pagar una concesión que no justifica que haya tarifas indebidas.La máxima autoridad xalapeña aseveró que su reto es que al dejar el poder en 2025, es que el organismo esté fuerte y que garantice abasto de agua para todos los capitalinos.“El agua más cara es la que no hay, tenemos que darle a la gente humilde agua como a la gente que ocupa también para otros menesteres comerciales, pero con CMAS no se juega, estaríamos si administrando mal dejando el futuro de sus hijos sin agua, voy a hacer todo lo que esté de mi parte, pero CMAS lo vamos a enderezar, tenemos la obligación de cobrar lo justo”, abundó.Luego de comprometerse a hacer una revisión, reafirmó que se ordenará a la CMAS y se acabarán las tranzas, "y que lo oiga el que le quede el saco, no voy a permitir de ningún nivel, tranza, señálenlos y acúsenlos, el organismo operador del agua es un patrimonio importante del pueblo de Xalapa y para Xalapa”.Una vez más dijo que no se busca cobrar menos o más por el servicio, sino lo justo que permira tener el dinero para seguir haciendo obras, drenajes, ampliación de agua potable, y quien aspira a tener agua, la tenga.Amparado en la veda impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE), debido al proceso de consulta para la revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó que no era posible dar a conocer "todo lo que viene para Xalapa", aunque adelantó que atenderán las zonas más marginadas como nunca antes en la historia de la Capital.