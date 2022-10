Academia de SSP puede servir para formar policías municipales: Diputado

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, Francisco San Román Solana afirmó que la academia de El Lencero tiene la capacidad para formar nuevos policías municipales y extranjeros.El legislador presumió que el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS) es tan bueno que incluso otros países buscan capacitar a sus elementos en este sitio.“Se tienen buenas instalaciones; de otros países como Estados Unidos, nos han estado buscando para venir a capacitar, eso habla de (...) confianza. Están viniendo de Estados Unidos, de Colombia y de otros países”, dijo.Aseveró que con eso, la academia de policía tiene garantizado que aquellos municipios que no poseen un cuerpo de seguridad propio tendrían policías bien capacitados.Recordó que a partir del 2023 los municipios que tengan buenos resultados en materia de seguridad podrán acceder a recursos para ese rubro “de acuerdo al número de habitantes y los resultados que ofrezcan”.Dijo que el Congreso está en disposición de agilizar los trámites para que los ayuntamientos accedan a una policía local, recordando que es un proceso que implica no solo el entrenamiento, sino también la aplicación de exámenes de control de confianza.Por otro lado, San Román Solana confirmó que ya se reunió con el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla.En ese sentido, minimizó los actos de corrupción y la comisión de ilícitos de los elementos, incluso en delitos de lesa humanidad como desaparición forzada, señalando que ahora “se da la cara” a los problemas, no “como antes” que se escondían.Sin embargo, sostuvo que espera que esto no empañe el esfuerzo de los más de 8 mil elementos que posee el cuerpo policiaco.