Academia prohíbe a Will Smith asistir a los Premios Oscar por 10 años

La Academia de Hollywood aprobó este viernes vetar a Will Smith en todos los eventos que organice, incluidos los premios Oscar, durante los próximos 10 años, esto tras la cachetada que el actor le dio a Chris Rock en la reciente entrega de los premios.Tras la salida del actor por su propio pie de la Academia de Hollywood, la expulsión ya no fue uno de los castigos.Más de una semana después de la gala de los Oscar, las reacciones al momento siguen ocupando titulares, incluso en los tabloides británicos como The Sun, que afirma que Smith ingresó en una clínica de rehabilitación para gestionar su estrés.Asimismo, Netflix y Sony suspendieron la producción de las dos películas —"Fast and Loose" y "Bad Boys 4"— que iba a protagonizar.Will Smith decidió el viernes pasado abandonar la Academia tras calificar su actuación en la 94 edición de los Oscar como "impactante, dolorosa e inexcusable", según un comunicado remitido por su agencia de representación.Smith adoptó esa posición dos días después de que se abriera el expediente disciplinario.La Academia le instó entonces a emitir una declaración escrita sobre su polémica bofetada al comediante Chris Rock en la gala de los Oscar, después de que éste bromeara sobre la alopecia de la esposa de Smith, Jada Pinkett-Smith.En este sentido, el intérprete afirmó que aceptará "más consecuencias" por parte de la Academia.Los presentes en el Teatro Dolby de Hollywood, California, quedaron boquiabiertos cuando Smith subió al escenario y abofeteó a Rock después de que hiciera un chiste sobre la cabeza rapada de su esposa.Jada Pinkett Smith sufre de alopecia, una enfermedad que causa la caída del cabello."Traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros nominados y ganadores de su oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón roto", confesó Smith, el quinto hombre negro en ganar el Oscar como mejor actor."Quiero devolver el foco a aquellos que merecen la atención por sus logros y permitir que la Academia regrese al increíble trabajo que hace para apoyar la creatividad y el arte en el cine", dijo al renuniciar a la Academia.En una carta dirigida a todos los miembros de la Academia, los directivos dijeron estar "indignados" por el incidente, lamentando que el evento se viera "opacado por el inaceptable y agresivo comportamiento en el escenario de un nominado".Algunas voces se alzaron para exigir que se despojara a Smith de su Oscar que le fue entregado poco después del incidente, pero otras señalaron que ni Harvey Weinstein, el exproductor condenado por violación y agresión sexual, ni el director Roman Polanski se habían visto obligados a devolver su estatuilla tras ser expulsados de la Academia.El productor de la noche de los Oscar, Will Packer, alabó la conducta y el profesionalismo de Chris Rock que, según él, salvó la noche de los Oscar."Porque Chris manejó el momento con elegancia y aplomo fue que el espectáculo pudo continuar", dijo el viernes al canal de televisión ABC.Tras ser abofeteado mientras comenzaba su presentación del Oscar a mejor documental y en medio del desconcierto generalizado, Rock logró retomar el hilo rápidamente, entregando la estatuilla como correspondía.Posteriormente se negó a interponer una denuncia contra Smith, lo que le evitó al actor ser detenido por la policía por su comportamiento.Ello "nos dio licencia en cierto modo para seguir con el espectáculo, que era lo que tratábamos de hacer", dijo el productor.Chris Rock habló por primera vez sobre el incidente el miércoles por la noche, poco después de subir al escenario para un show individual en Boston."Todavía estoy procesando lo ocurrido. En algún momento hablaré sobre esa mierda. Y será serio y gracioso", señaló.