Académico del Tec de Acayucan pide ayuda al Gobernador ante despojo de predio

Acusan a Clemente Condado Mortera, padre del asesinado exdirector del DIF Municipal de Acayucan, Clemente Nagasaki Condado Escamilla, por el supuesto despojo de un terreno de 2.2 hectáreas ubicadas en la Prolongación Porfirio Díaz, tramo Acayucan-Fraccionamiento Santa Cruz, del municipio de Soconusco.Moisés Dionisio Cruz, investigador del Instituto Superior de México (ITSM) campus Acayucan, denunció ante el gobernador Cuitláhuac García Jiménez el ilícito, por tratarse de su propiedad.En un escrito dirigido al mandatario veracruzano, Dionisio Cruz expuso que el pasado 30 de septiembre le fue quitado el predio “con total abuso de poder y con autoritarismo”.“El señor Clemente Condado Mortera, a través del licenciado Julio Cesar Azamar Pérez, me desalojó a mí y a mis trabajadores de dicho predio de mi propiedad usando amenazas verbales argumentado que si no nos retirábamos iba a recurrir a la fuerza. En ese momento yo y mis trabajares accedimos a dejar el predio ya que es ampliamente conocido en la zona las prácticas con la que operan estas personas”, refirió.Dionisio Cruz expuso que antes de que fuera desalojado de su terreno, Condado Mortera arribó “acompañado de un numeroso grupo de personas”, entre ellas el director de Vialidad y Tránsito, Benton Palafox Morales, a bordo “de un auto negro (...) con luces de policía y una patrulla de policía”, sin que pudiera identificar a qué corporación pertenecían.“El señor Palafox Morales se dirigió directamente a mí, pidiendo identificarme y que acreditará la legitimidad de la propiedad en cuestión a la cual yo accedí, mostrándole mis escrituras y el EXP. 44-2022-VIII, referente a la resolución de una diligencia de apego y deslinde la cual acredita que yo soy el legítimo propietario de dicho predio”, reseñó.En cambio, narró que, a Condado Mortera, esposo de la exlegisladora federal del PRD, Adela Escamilla, no le pidieron algún documento que lo acreditara como el dueño del predio, lo que a su juicio demostraría que “tiene el respaldo del Gobierno municipal de Acayucan”.Por ello en el oficio entregado al Gobernador agregó que agotará “todas las instancias legales” para que se le devuelva el terreno, al considerarlo como un patrimonio que ha “construido con esfuerzo y dedicación” y basado en su “trayectoria profesional”, al ser un investigador “ampliamente conocido” en el Instituto Tecnológico Superior de México (ITSM), campus Acayucan.“Veracruz aún se encuentra atravesando en una profunda crisis social donde impera el caciquismo y abuso de poder por parte de los gobernantes, principalmente a nivel municipal, la cual tiene que ser abordada con valor y gallardía de parte de los que se ven afectados”, expresó.Calificó como injusto que después de haber estado en el extranjero, becado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), regrese a su tierra natal y se encuentre con el despojo de su predio.“Me dirijo a usted para pedirle su respaldo en este caso, ya que debido a las amenazas a las que fui objeto, temo por mi integridad física y la de mi familia. Además, temo que la justicia se vea obstaculizada por las influencias políticas del señor Clemente Condado Mortera”, precisó finalmente en el oficio.