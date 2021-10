Acelerarán entrega de programas sociales en Veracruz: Manuel Huerta

Se dará cumplimiento a la instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de acelerar la entrega de programas sociales en Veracruz, así como agilizar la llegada de apoyos para los planteles del programa “La Escuela es Nuestra”, expresó el delegado de los programas federales en la entidad, Manuel Huerta Ladrón de Guevara al adelantar que, a las personas con discapacidad, además de la pensión, también se les darán vales y una tarjeta para tratamientos.Durante entrevista, el funcionario federal aclaró que no se trató de un llamado de atención del presidente, quien estuvo este sábado en Huayacocotla para supervisar las zonas afectadas por el paso del huracán “Grace”.En ese sentido y ante lo expuesto por el primer mandatario del país sobre la petición de personas que le solicitaron ingresar al programa de discapacitados, Manuel Huerta dijo que se trató del caso de una persona que se le acercó para solicitarle respaldo del programa “Becas de Manutención”, por lo que ante la “sensibilidad” del Ejecutivo federal, este instruyó se diera seguimiento a ese, así como al resto de las acciones para cumplir en tiempo y forma con los beneficiados.“El presidente es muy sensible, obviamente me harán llegar el caso y lo tendré que atender, lo importante es que vamos a dar a conocer el mecanismo de ese programa, porque no nada más va a ser la pensión para las personas con discapacidad, sino que ahora les vamos a dar unos vales y tarjeta para que puedan tener tratamientos de discapacidad”, adelantó.Por lo anterior, el encargado de los programas sociales en Veracruz, descartó que el presidente haya hecho un “llamado de atención”, ya que hasta los felicitó por el trabajo de los Servidores de la Nación en territorio estatal, por las acciones que realizan para hacer llegar los apoyos a la población.Manuel Huerta también aseveró que no hay el retraso en la entrega de apoyos, que se está trabajando con el programa La Escuela es Nuestra y aunque son miles de planteles, llegarán a todos ellos sin problemas.“No, no, para nada, ahí están los videos, las grabaciones, ahí lo pueden checar, no hay retraso, este año actuamos con mucha ventaja de tiempos, para no caer en todos estos temas que luego existen de las vedas”, finalizó al agregar que del programa de “La Escuela es Nuestra” hay 8 mil 600 planteles beneficiados de más de 20 mil que lo solicitaron.