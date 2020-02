Aclaran: taxi gratis en Carnaval será sólo para ebrios con vehículo

El servicio de taxi gratuito para personas en estado de ebriedad durante el Carnaval será solo para aquellos que tengan vehículo y abusen del consumo en bebidas alcohólicas, por lo que no están aptos para conducir.



El presidente de la asociación de taxistas SERTACAVER, Víctor Segovia, explicó que se pondrá a disposición de los ciudadanos 360 unidades de taxi que brindarán servicio gratuito a aquellos conductores que se sientan indispuestos para manejar, esto con la intención de que no conduzcan borrachos y provoquen algún accidente.



"Vamos a ir a donde nos hable la gente que tenga vehículo, que esté conviviendo y que ya no se sienta dispuesta para manejar nos habla por teléfono al 9370837, sólo va a ser viernes, sábado domingo y lunes de carnaval. Nos tiene que presentar el INE y su licencia. Lo que queremos es que no haya atropellados o choques", dijo.



Aclaró que no habrá servicio gratuito a aquellos ciudadanos que anden tomando sin vehículo, pues a ellos sí se les cobrará la corrida.



El líder de taxistas aclaró que el personalmente pagará estas corridas gratuitas a los taxistas de SERTACAVER que lleguen a brindarlas.



Por otra parte, el director municipal de tránsito del ayuntamiento de Veracruz, Arturo García Garía mencionó que habrá cero tolerancia para aquellas personas que conduzcan en estado de ebriedad, y tampoco habrá multas de cortesía para turistas.