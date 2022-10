Aconsejan a veracruzanos planear sus gastos funerarios

A pesar de que existe mayor previsión sobre la muerte, es un tema del que aún falta mucho por prever porque así como se invierte en diferentes bienes también se debería pensar en dejar listos los gastos funerarios, consideró el director de la funeraria “Tanatorium”.La pandemia por COVID-19 dejó lección a muchos veracruzanos y el número de personas que adquieren paquetes ha aumentado alrededor de un 20 por ciento, una cantidad mínima.“Yo creo que un 20 por ciento de la población dijo vale la pena tomar previsión porque ya nos dimos cuenta que puede llegar en cualquier momento, la pandemia fue un sacudidón emocional y se fue a los social, y a lo económico”, indicó Rafael Iglesias Dueñas.Agregó que la dinámica de concluir el ciclo de la vida también ha cambiado, pues actualmente más de la mitad de los difuntos son cremados y ya es una mínima parte los que son sepultados, contraría a lo que ocurrió hace diez años.“Todavía hace diez años el 75% mínimo iba a la sepultura, pero los panteones particulares están copados ya, no hay lugar que el panteón mismo venda sino a través de particular a particular, que es válido porque es una propiedad. A razón de esto, la gente se ha dado cuenta de que la cremación es una excelente opción. Actualmente el 65 y hasta el 70% se van a la cremación”, detalló.Los servicios funerarios han regresado a su actividad normal, tras el alza durante la crisis sanitaria, sin embargo, es importante recordar que la muerte es un asunto qué debe atenderse en vida, para que no sea un problema para los familiares la preparación y costeo de los gastos.