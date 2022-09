Acoso sexual en Secretaría de Gobierno no es grave, insiste Contralora

La contralora general del Estado, Mercedes Santoyo minimizó la resolución del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) y afirmó que el caso de una víctima de acoso sexual en la Secretaría de Gobierno (SEGOB) no es grave.Cabe recordar que recientemente el Tribunal revocó la determinación de la Contraloría, que había arribado a la conclusión de que su caso no fue grave, estableciendo que debe haber sanciones serias."El Tribunal tiene sus determinaciones; la Contraloría lo hizo con la normativa que le aplica y para nosotros con esa interpretación de la misma ley es falta administrativa no grave", insistió.El caso tiene que ver con una trabajadora a la cual su jefe inmediato acosó sexual y laboralmente en 2019; más tarde el funcionario responsable renunció al cargo sin recibir sanción alguna."Nosotros vamos a volver a analizar en conjunto pero vamos a ver qué determina porque para nosotros es falta administrativa no grave con los elementos que se cuenta", reiteró.Agregó que el Tribunal debería dar seguimiento a su propia determinación y dijo no temer que el TEJAV los pueda sancionar en caso de que vuelvan a dictaminar en el mismo sentido.En entrevista, la servidora pública sostuvo que a la fecha se han presentado 100 investigaciones desde 2019 por hechos de esta índole, siendo las secretarías de Seguridad Pública, de Educación y de Salud donde hay más casos.Por cuanto hace a las sanciones, reconoció que en menos de diez casos se ha sancionado al servidor público responsable.