Actividades litúrgicas de Viernes Santo serán virtuales: Arquidiócesis de Xalapa

El vocero de la arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, dijo que las actividades litúrgicas de este Viernes Santo, se realizarán de manera virtual como se ha hecho en los últimos días.



Mencionó que los oficios del Viernes Santo, en los que se recuerda la crucifixión y muerte de Jesús, se llevarán a cabo a las 18:00 horas a través de medios de comunicación y redes sociales.



"Los oficios van a ser a las seis de la tarde. Se recordarán los tres momentos importantes, la pasión del señor, la adoración de la santa cruz y la comunión. En estos días nuestros feligreses están haciendo la comunión espiritual porque no pueden participar sacramentalmente".



Reconoció que la manera en las que se están realizando los eventos religiosos ante la contingencia por el COVID-19, ha ocasionado que la iglesia entre a más hogares.



"Todo esto nos ha mantenido en la fe, ha creado una sinergia muy bonita entre la iglesia. Ahora la iglesia de alguna manera se está yendo a las casas, y las casas se han convertido como en un templo".



Consideró que la problemática de salud que impera actualmente, es algo que no había sucedido en muchos siglos.



"Es la primera vez en muchos siglos en el mundo, no habíamos tenido noticias de una pandemia así. Hemos escuchando en la historia pandemias, pero ninguna como esta", finalizó.