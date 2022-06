Activista pide esclarecer atentado en Álamo; asegura que él era el blanco

Mientras que las instancias oficiales no han emitido comunicado sobre el ataque a balazos a los agentes de Transporte Público, el activista Juan Javier Roldán dio una versión de primera mano, pues dijo haber estado en el lugar de los hechos.Los uniformados fueron blanco de una agresión a balazos la tarde de ayer martes, 14 de junio, en el entronque de la carretera federal Álamo-Potrero y la vía estatal Álamo-Agua Nacida, justo donde se ubica un corralón, resultando uno de ellos lesionado.A través de su cuenta en Facebook, Roldán dijo que realizaba un trámite para recuperar una motocicleta que estaba en el encierro, justo cuando comenzaron los balazos, por lo que, como pudo, corrió y se puso a resguardo tras un montículo, al tiempo que se escucharon “más de 12 ráfagas de grueso calibre”, compartió.Dedujo, sin embargo, que “si hubieran querido matar a los elementos de Transporte Público, los matan. Lo que sufrieron fueron heridas por esquirlas, fueron rozones, no fueron balazos directamente”, asentó.Más aún, dio por hecho que el atentado pudo ser contra su persona por haber denunciado en reiteradas ocasiones presuntos abusos de autoridades municipales y policiacas, ante lo cual, sostuvo, “esto que hicieron fue un atentado contra la libertad de expresión y, también, una falta de respeto para esos elementos, a su trabajo”, recalcó.El activista, que se ha caracterizado precisamente por no quedarse callado y utilizar las redes sociales para hacer diversas denuncias, apuntó que el ataque pudo ser contra su persona, pero se habría aprovechado la presencia de los agentes de Transporte Público para que, en caso de que le hubieran quitado la vida, se estableciera que fue una víctima de daño colateral.“La nota iba a correr así: a Javier Roldán lo matan, estaba en el corralón, en el lugar equivocado, mal indicado”, habría sido “el crimen perfecto”, conjeturó tras demandar que se investigue y se aclare lo ocurrido.