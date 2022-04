Activista urge a difundir el aborto en región serrana de Zongolica

Aunque en la región serrana de Zongolica se registran embarazos productos de violaciones a niñas y adolescentes, éstas no tienen la posibilidad de interrumpir su embarazo y se ven obligadas a llevar el término de la gestación, así lo dio a conocer Carina Thiel Cano, integrante de la Asociación Civil “La Fortaleza de las Mujeres”.Cano indicó que aunque existe una ley que permite el aborto en el Estado, en la región serrana no se conoce ni hay difusión.Consideró que lo más triste que se puede ver es que lleguen niñas de 10 o hasta 15 años que fueron violadas por sus propios padres o algún familiar cercano y su madre u otros familiares se llegan a dar cuenta porque las niñas quedan embarazadas.Agregó que muchas veces los casos no se denuncian, tampoco nadie les ofrece nunca la posibilidad de interrumpir el embarazo a pesar de que por su edad su cuerpo no está preparado para tener un hijo.Comentó que en lo que va del año, en La Casa de la Mujer de Zongolica se han atendido dos casos de violación, aunque en años anteriores en el año se llega a tener de 10 a 20 casos y a las menores o jovencitas se les apoya en lo que requieran.