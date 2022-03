Activistas de Veracruz desconocen a Eugenio Derbez como defensor del ambiente

La Asociación Veracruzana para la Concientización Ambiental desconoce a Eugenio Derbez como portavoz del movimiento animalista y lo acusa de no tener calidad moral para que, a nombre de quienes luchan legítimamente por la defensa de los animales, critique el Proyecto del Tren Maya.José González Martínez, integrante de la referida asociación, recordó que hace tres años, en marzo de 2019, se interpuso ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia penal en contra de quien o quienes resultaran responsables por un acto de barbarie animal auspiciada por el entonces alcalde de Misantla, Othón Hernández Candanedo, hoy diputado local del Partido Acción Nacional.Expuso que en la congregación de Paso Blanco, municipio de Misantla, se reactivó “la despescuezada”, una cruel tradición, dijo, que estaba suspendida desde hace 10 años y que consiste en colgar de las patas a un ave de corral viva; en este caso específico fueron gansos, como si de piñatas se tratara y en un ambiente de euforia malsana la muchedumbre corre a tratar de descabezar al animal.“Sobra decir que antes de terminar de arrancarle la cabeza o desnucarlo, el chillido del animal es insoportable, pues está sufriendo de forma indescriptible y muriendo lentamente porque nunca se extirpa la cabeza al primer intento”Esa “tradición” fue promovida y financiada por el Ayuntamiento de Misantla en el marco de las fiestas carnestolendas, por lo que se interpuso una denuncia por violación a la Ley de Protección Animal y al Código Penal.Sin embargo, González Martínez acusó que ese hecho quedó impune debido a que Eugenio Derbez intervino sin ninguna autorización y “platicó amigablemente” con el Alcalde para que esto no volviera a suceder, limpiando así la imagen del mismo Ayuntamiento y avalando los hechos delictivos, por lo que la denuncia no prosperó.“Desconocemos en qué términos se dio esa negociación y si se ha vuelto a llevar a cabo esta abominable tradición. Esperemos que no pero sin denuncia, todo es posible. Ahora, con qué calidad moral reclama y levanta la voz el señor Derbez”, aseveró.Ahora, agregó, critica el proyecto del Tren Maya a nombre de los animalistas del país, sin que las agrupaciones se lo hayan pedido.