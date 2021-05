Activistas exhiben a la 4T por fallas con abasto de fármacos para VIH

La Red Mexicana de Organizaciones en Contra de la Criminalización del VIH demandó que no haya más desabasto de fármacos para pacientes con dicha enfermedad, advirtiendo por la opacidad y deficiencia en la compra de medicamentos antirretrovirales por parte del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.



A través de un comunicado, la Red alertó que si no hay medicamentos para el sector, se pone en peligro la vida de 265 mil personas.



La red enfatiza que aun cuando en recientes días el Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH-SIDA (CENSIDA) aseguró que cuenta con el abasto suficiente para garantizar los tratamientos, esto no cubre todo el año, sino solamente hasta junio, por lo que aunque en este momento no hay tal desabasto, no implica que no se corre el riesgo.



Criticaron que no hay fecha definida para la compra de los medicamentos por falta de licitación oportuna y los operadores logísticos para Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y CENSIDA no están definidos todavía, es decir, no hay un modelo para garantizar la entrega de los medicamentos.



Destacaron que la preocupación no es infundada pues durante varios meses, en el 2019 y 2020, los usuarios de IMSS, ISSSTE y Petróleos Mexicanos a nivel nacional sufrieron desabastos.



Esto, aunque la Norma Oficial Mexicana NOM 010-SSA2- 2010 establece de manera expresa que en las instituciones públicas, sociales y privadas del Sistema Nacional de Salud se deberá de garantizar la provisión sin interrupciones de los fármacos para el tratamiento antirretroviral, para evitar la aparición de resistencias y el riesgo de que el tratamiento pierda su efectividad.



También se deberá de garantizar la provisión sin interrupciones de los fármacos para el tratamiento de infecciones oportunistas.



Finalmente, la Red es respetuosa de los procedimientos administrativos en la adquisición de bienes y servicios pero no se justifica en ningún caso ni por ningún motivo la suspensión o incumplimiento de las obligaciones federales para con la garantía de los Derechos Humanos hacia las personas con VIH-SIDA.



"Reiteramos que la compra y distribución de los medicamentos antirretrovirales fuera de tiempo y forma implica una violación de los Derechos Humanos así como a las leyes que de ello se deriven y acuerdos internacionales".