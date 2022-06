Activistas exhiben “trabas” en Fiscalías Regionales al denunciar maltrato animal

Lourdes Jiménez Mora, representante de la Coalición de Activistas por los Derechos de los Animales, aseguró que los fiscales regionales no están recibiendo denuncias por maltrato o crueldad animal, cuando es su obligación atenderlas e investigarlas, sean o no sean de su competencia.Lamentó que los ciudadanos comunes y corrientes y las agrupaciones protectoras de animales se enfrentan “a un gran problemón” con los fiscales regionales al momento de intentar interponer una denuncia por maltrato o crueldad.Algunos fiscales regionales advierten que sí las recibirán, pero piden a los denunciantes acudir a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales, ubicada en esta ciudad, para ratificarla.“Hace no mucho, en Poza Rica, va la gente a denunciar y el fiscal que los atiende les dice, yo les puedo tomar la denuncia, pero van a tener que ir a Xalapa a ratificar la denuncia y tienen que llevar a los testigos y las pruebas. Obviamente, eso desincentiva a los ciudadanos”.Expuso que esa versión del fiscal regional “es una mentira” porque está obligado a recibir la denuncia y aunque sea turnada a la Fiscalía Especializada, toda la investigación se tiene que hacer en Poza Rica.Manifestó que la Ley de Protección a los Animales señala que la Fiscalía General del Estado es la Dependencia encargada de recibir las denuncias por maltrato y crueldad animal, investigar y aplicar las sanciones que marca este delito tipificado en el Código Penal del Estado de Veracruz.Otro serio problema, dijo, está en los municipios pues en la gran mayoría no hay acciones concretas para dar cumplimiento a la Ley de Protección a los Animales.En algunos casos les han dicho que no hay avances en la materia porque a los presidentes municipales “no les gustan los perritos”.En ese sentido, expuso que no se trata si a los alcaldes les guste o no, pues cuando tomaron protesta juraron hacer cumplir todas las leyes y una de ellas es la de Protección a los Animales que está vigente desde el año 2010.“Es hora de que no hacen nada. Ya hablamos con el Congreso del Estado y lo más que hemos logrado es que pongan un exhorto en la página de Internet, que no nos ha servido de nada”.