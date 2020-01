Activistas insisten en que Federación decrete veda en cuenca del río La Antigua

Los integrantes del Colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres continúan buscando una audiencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, con la finalidad de que sea el vínculo con el Presidente de la República para que éste decrete nuevamente la veda que protegía a la cuenca y que fue levantada por Enrique Peña Nieto en 2018.



El integrante del Colectivo, Gervasio Rodríguez Téllez, indicó que desde hace un año se han dado a la tarea de que sean atendidos por el Mandatario; no obstante, sólo han tenido comunicación con funcionarios de su gabinete, quienes han ofrecido algunos proyectos, los cuales a decir del integrante del colectivo, se tratan de imposiciones.



“Aún no se logra una audiencia con el Gobernador. Hace un año mandamos una solicitud de audiencia. Gente de él querían imponer como un área natural protegida. Ellos ven la solución de esa forma pero analizándola, al territorio de nuestra cuenca no le conviene si es impuesta por el gobierno. Funcionaría tal vez que sea un área desde el pueblo junto con el gobierno”, expuso.



“Sabemos que ésta no va a cubrir todo, sólo algunas zonas. Proponíamos otros ‘candados’ como ordenamiento territorial que ha funcionado. Se tendría que platicar bien. Pero se cortó la información y el gobierno quiso hacerlo a través de 7 Alcaldes de la cuenca, pero al final desistieron, era una imposición y se terminó el dialogo”, relató.



Y es que dijo que requieren información sobre la empresa Odebrecht y la seguridad que no se construirá ninguna presa en la cuenca.



“Esperamos el 20 de enero la visita del Gobernador o en Palacio de Gobierno para un diálogo y saber qué ha pasado con Odebrecht, porque muchos países los han expulsado y aquí no pasa nada. Sabemos que este gobierno es diferente, del pueblo y queremos que así sea; que haya comunicación con los pueblos”, señaló.



Refirió además que están a la espera de la resolución de un amparo ingresado por los habitantes; sin embargo, admitió que no ha habido avances en el tema debido a que la Comisión Nacional del Agua y la SEMARNAT les han puesto “muchas trabas”.



“No ha habido avances. Metimos un amparo colectivo y no se ha dado más marcha pues CONAGUA y SEMARNAT están poniendo muchas trabas y se ha complicado. Esperemos que el juez dicte algo favorable al pueblo, también solicitar la audiencia para que el Gobernador sea la guía para que el Presidente decrete que regrese la veda”, concluyó.