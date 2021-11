Activistas veganas se manifiestan en el Rastro de Orizaba

Un grupo de activistas veganas montó ofrenda y realizó vigilia ante las instalaciones del Rastro Municipal, en el sur de la ciudad. Con el fin de invitar a los ciudadanos a reflexionar en torno a lo que pasa con los animales para que ellos puedan comer carne.Las asistentes indicaron que este movimiento tiene presencia en más de siete países del mundo y cada vez hay más personas que se suman, las cuales son conscientes de que no se puede seguir sacrificando y explotando a los animales y que se debe buscar un estilo de vida que deprede menos los recursos naturales.Señalaron que comenzaron a realizar vigilias en Orizaba a partir del año 2019 y desde entonces cada año se realiza una actividad.Reconocieron que aunque los ciudadanos ven con interés y simpatía este tipo de acciones, pues quienes pasan y las ven se acercan a preguntar, no ocurre lo mismo con las autoridades, pues no son empáticas en este tema.Mencionó que mediante la presión de la gente se han tenido algunos logros, por ejemplo, ya no se realizan corridas de toros en muchos lugares.Señalaron que actualmente cuentan con activistas en los municipios de la zona, como lo son; Nogales, Río Blanco, Orizaba, Córdoba, con quienes se van realizando acciones de sensibilización entre la gente.