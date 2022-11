Activistas veracruzanos se unen a protestas antitaurinas en CDMX

Asociación veracruzana se unió a organizaciones anti taurinas nacionales e internacionales para manifestarse frente a las oficinas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agro Alimentaria SENASICA de la CDMX, señalan omisión al permitir la celebración del espectáculo y no sancionar dichos eventos.Los activistas aseguran que el órgano dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en la Ciudad de México, toleran dicha actividad de los matadores tradicionalmente llamados toreros, la cual señalan es totalmente ilegal en el territorio nacional.Por lo que la Asociación Veracruzana para la Concientización Ambiental, se unió a asociaciones y representantes como Anima Naturalis en México, Fundación CAS Internacional y otras organizaciones, para exigir que se paren estos espectáculos taurinos en el país.Argumentaron que dicha actividad es contraria a lo establecido en los artículos 19, fracción 1 y 23 de la Ley Federal de Sanidad Animal, así como de la Norma Oficial Mexicana NOM 033 ZAGZOO 2014, que se refiere a los métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres, dentro de los cuales los toros de lidia no están exentos.El activista veracruzano, José González Martínez, quien participó en estas manifestaciones realizadas a media semana, dijo que estas disposiciones son de observancia obligatoria para las autoridades federales, los estados y los municipios.Recordó que en el mes de septiembre presentaron un escrito, donde solicitan a las direcciones generales de Salud Animal y Jurídica realizar visitas de verificación a diversos eventos taurinos, en Veracruz y las demás entidades federativas."Pedimos además que fueran sancionados con base al artículo 169, inciso "B" y "C" de la Ley Federal de Sanidad Animal, sin embargo, no han dado respuesta, siendo omisos en su obligación de actuar de acuerdo a sus atribuciones, por lo que hemos denunciado igualmente ante la Contraloría de la SADER", reclamó Pepe González a su regreso al puerto.En representación del grupo animalista antitaurino, amenazó que en caso de que no obtengan una respuesta a su petición, emprenderán acciones legales contra la dependencia, así como mayores protestas en los distintos estados, enfatizando que la actividad de los toreros es ilegal.