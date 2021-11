Actores de teatro comunitario esperan respaldo de Ricardo Ahued a la cultura

Tras "un receso involuntario" de más de un año por el COVID-19, el Grupo de Teatro Comunitario Campesino de El Tronconal presentará la obra "¿Y la revolución, Apá?", una adaptación de las historietas de "Supermachos" de Eduardo del Río, "Rius".En conferencia de prensa, el promotor cultural y realizador del proyecto artístico, Tilo Pérez, expuso que con ello buscan hacerle "un modesto homenaje" al caricaturista y escritor mexicano.El estreno será el 26 de noviembre, a las 18:00 horas, en el salón ejidal de El Tronconal; y las siguientes funciones serán el 27 y 28 de noviembre en este mismo lugar y a la misma hora; además, el 3 de diciembre será en la Escuela Primaria Úrsulo Galván de la congregación Chiltoyac.El 4 de diciembre, la presentación será en el salón ejidal 6 de Enero; el 5 de diciembre en la Telesecundaria “José Vasconcelos” de la congregación El Castillo; el 10 de diciembre, en el teatro “JJ Herrera”; el 11, en el Centro Recreativo Xalapeño; el 17, 18 y 19 de diciembre regresará al salón Ejidal de El Tronconal.De acuerdo con el director de la obra, el montaje es una propuesta estética apegada lo más posible a la esencia de sus personajes, que tiene como antecedente una primera versión que se realizó en el 2004, que llevó un proceso de investigación y laboratorio teatral de seis meses."Las máscaras, la movilidad y el lenguaje visual y auditivo es el resultado de ése antecedente, aunado al trabajo actual con el grupo de teatro campesino comunitario de El Tronconal, quienes comparten el amor y entusiasmo por el teatro y su comunidad", expuso.El elenco está conformado por 15 actores, quienes desde hace tres años vienen desarrollando varias puestas de escena, como una manera de incidir en el desarrollo de la comunidad, contribuyendo al tejido social y basados en el trabajo, el respeto y la fraternidad.Uno de los actores, quien interpreta al "presidente municipal", señaló que para él es satisfactorio encabezar el proyecto, confesando que así como a otras personas le gustan los deportes, a él y otros de sus vecinos les apasiona la actuación."Somos improvisados, nada más es por amor al deporte. Como al que le gusta el beisbol lo practica, a nosotros nos gusta esto. Personalmente lo he dicho, yo con mis visiones y mi ridículo hago reír a una persona. Con eso me siento más que satisfecho", expresó.Asimismo, Tilo Pérez refirió que durante los últimos tres años han contado con el apoyo del Ayuntamiento de Xalapa, quien les ha facilitado los vestuarios para otras obras como "Macario", estrenada en 2019, que retrataba la idiosincrasia y tradición del pueblo mexicano, adaptándose de forma natural al entorno comunitario.Con el cambio de administración municipal, espera que el nuevo Alcalde, Ricardo Ahued Bardahuil, continúe respaldando estos proyectos comunitarios."Yo espero que sí, el señor Ahued es una persona muy sensible y también con mucho interés en la cultura. Nosotros esperamos que se sigan apoyando estos proyectos", manifestó.