Actual Alcaldesa de Minatitlán dice que “ya tiene ganas de salir corriendo”

A 24 días de haber asumido el cargo de presidenta municipal en Minatitlán por el partido MORENA, Carmen Medel Palma “ya tiene ganas de salir corriendo”.Recomendó a quienes aspiran ser Alcaldes que “lo piensen dos veces”, porque es difícil gobernar un Municipio.Dijo estar en desacuerdo con que las sesiones solemnes de Cabildo para la toma de protesta de las nuevas autoridades municipales se realicen el 31 de diciembre.Para ella, “fue inhumano” rendir la protesta de ley el 31 de diciembre, un día en el que “los derechos humanos dicen que es un día familiar”.En ese sentido, señaló que se trató de un día “muy correteado y ajetreado”, aseverando que no fue bien establecido por los congresistas que lo decidieron.Entre otro de los inconvenientes que mencionó está el proceso de entrega-recepción, pues a pesar de que recibió las carpetas, estaban incompletas en lo que compete a la Tesorería, Hacienda y Obra Pública, que a su juicio son las áreas medulares.“No hubo tal entrega, hay cosas que su servidora desconocía, soy médico de profesión, no soy perito ni fiscalizadora, esa tarea a mí no me compete”, detalló la Alcaldesa.Finalmente, reconoció que han encontrado irregularidades en la administración municipal anterior pero en su momento lo hará del conocimiento de los entes correspondientes.