Actual Ayuntamiento de Coatepec facilita documentación a ex funcionarios: Alcalde

El Alcalde de Coatepec, Raymundo Andrade Rivera, aseveró que han dado todas las facilidades a las autoridades y funcionarios de la administración municipal anterior para que puedan responder a las observaciones de la cuenta pública 2021."Nosotros hemos sido facilitadores y les puedo decir que hay una excelente relación con el gobierno anterior, no les hemos impedido absolutamente nada para que ellos puedan tener la documentación correcta", manifestó en entrevista.Cabe recordar que el presunto daño patrimonial en el último año de gobierno del panista Luis Enríquez Fernández Peredo, que fue rechazado por la Legislatura Local, ascendía a 3 millones 392 mil 535 pesos."Nosotros somos muy respetuosos de la autoridad y tienen toda la obligación de seguir indagando y por supuesto que nosotros vamos a dar todo lo que esté de nuestra parte, la aportación para que se dictamine correctamente", comentó en ese sentido.Andrade Rivera puntualizó que a su gestión no le corresponde fiscalizar el uso de recursos públicos por parte de su antecesor, sino al ORFIS."Y por eso nosotros hemos estado siendo benevolentes y dar la documentación que nos soliciten tanto por el ORFIS como por la administración pasada", aseguró una vez más.Sobre la inversión del presupuesto asignado por el Congreso del Estado al pueblo mágico en 2022, equivalente a 199 millones 945 mil 733 pesos; el munícipe señaló que se han aplicado correctamente y que no habrá ningún subejercicio."Van correctamente, vamos a terminar bien con todo el gasto que se programó y no habrá subejercicio", prometió el Alcalde coatepecano.