Actuales leyes complican contratación de docentes: SEV

La oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Ariadna Selene Aguilar Amaya, explicó que el retraso en la conversión de plazas y contratación de docentes se debía a un impedimento en las reglas de la Ley de Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM).Ante las manifestaciones que han encabezado algunos profesores por esta demora, reiteró que ello no permitía a la SEV llevar a cabo el procedimiento."Los temas de falta de docentes también se deben mucho a estas reglas que impiden que nosotros podamos contratar de muchas maneras, tenemos claves que sí tenemos recurso pero no se nos permite ocuparlas porque ya no están dentro del catálogo de USICAMM", dijo.Aguilar Amaya dijo esperar que las trabas se puedan resolver prontamente, afirmando que tanto el Gobierno Federal como el Estatal tienen la disposición de no seguir afectando a la plantilla magisterial en el Estado.Aseguró que el objetivo es que la mayor cantidad de docentes entren en las aulas para el siguiente ciclo escolar; no obstante, precisó, la normatividad los obliga a partir las jornadas de trabajo, lo que impide que un docente se traslade a una comunidad por dos o tres horas, ya que le es incosteable."Estamos haciendo el análisis para el siguiente periodo escolar, tratando de entrar con la mayor cantidad de maestros en las aulas pero también recordemos que la misma normatividad de USICAMM nos obliga a partir las horas en secundarias técnicas y secundarias para asignar una parte a los docentes que se evalúan en las escuelas y eso nos da como resultado que tengamos pedacería", expuso.Al acotar que la SEV se encuentra haciendo el análisis para que se puedan cubrir dichos espacios, la Oficial Mayor precisó que son 5 mil y no 12 mil las horas que no se encuentran asignadas de manera directa, porque se tienen que cumplir muchas reglas.En otro tema, destacó que en la Cuenta Pública 2020 es la primera vez que la Secretaría de Educación de Veracruz no recibe observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego que anteriormente había sido requerida para solventar irregularidades por hasta 2 mil millones de pesos, por malos manejos dentro de la nómina.De este modo, sostuvo que están confiados que lo mismo sucederá con la Cuenta Pública 2021, ya que se entregaron las solventaciones mínimas que se hicieron en un principio."Estamos a la espera de que ya las consideren como solventadas en el periodo no muy lejano y estaremos entregando cuentas claras y resultados", afirmó al tiempo que explicó con relación a los exfuncionarios que incurrieron en malos manejos, que entregaron la información requerida por el ente fiscalizador y tienen conocimiento de que ya inhabilitó a un exservidor público por no dar las respuestas suficientes a la ASF.