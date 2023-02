Actualiza Ayuntamiento de Uxpanapa su Bando de Policía y Gobierno

En el municipio de Uxpanapa las niñas, los niños y los adolescentes que cometan una falta o infracción al Bando de Policía y Gobierno quedarán a disposición de la Sindicatura del Ayuntamiento en donde serán “interrogado”, con la finalidad de que proporcionen los nombres de sus padres, su domicilio y número telefónico.Los padres de familia, una vez contactados vía telefónica o por conducto de los oficiales de la Policía Municipal, serán citados inmediatamente, y en caso de no presentarse en un lapso de 2 horas, el menor se remitirá al psicólogo adscrito al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia o a la instancia que sea conducente.El Ayuntamiento actualizó el Bando de Policía y Gobierno, que será obligatorio para toda la población del municipio.En el artículo 49 del Bando de Policía y Gobierno para el municipio de Uxpanapa quedó asentado:“Cuando la comisión de alguna de las faltas enumeradas en este ordenamiento se atribuya a una niña, niño o adolescente, será presentado ante el Síndico Municipal, quien cerciorado de que efectivamente existe la minoría de edad, por advertirse a simple vista, por haberse acreditado, o en su caso por el dictamen médico que se mande practicar, deberá interrogar al infractor para que le proporcione los nombres de sus padres, su domicilio y número telefónico si lo hubiere, a través de la vía telefónica o por conducto de los Oficiales de la Policía Municipal, además, mandará citar inmediatamente a éstos. En caso de no presentarse alguno de ellos, en un lapso de 2 horas, se remitirá al psicólogo adscrito al DIF Municipal o a la instancia que sea conducente”.Asimismo se incorporó el Capítulo “Faltas contra el Impulso y Preservación del Civismo” en el que se establecen sanciones por no conducirse con respeto y consideración debida en ceremonias y festividades cívicas, en especial cuando se encuentren ante la Bandera y Escudo Nacional.Es infracción no observar una conducta de respeto y consideración ante el escudo del Estado de Veracruz y del municipio; negarse en las ceremonias cívicas; no rendir ni guardar respeto en los honores a la Bandera ni a los símbolos patrios; y destruir, ultrajar o usar indebidamente los símbolos patrios, o escudo de Veracruz o municipios.El Ayuntamiento también prohibió los juegos de azar como: “adivine donde quedó la bolita por cualquier cantidad de dinero”, de “cartas” u otros similares en los que se crucen apuestas de cualquier especie, o que se pague por participar en estas adivinanzas. Quienes sean sorprendidos violando esa disposición serán sancionados y turnados a la autoridad correspondiente.Las infracciones a las normas contenidas en el Bando, Reglamentos, Circulares y disposiciones administrativas serán sancionadas con amonestación, multa de 103.74 a 5 mil 187 pesos; arresto administrativo hasta por 36 horas; trabajo en favor de la comunidad hasta por 4 semanas o en su caso, sesión para concientizar respecto del tratamiento de desintoxicación y rehabilitación.Aunque la acción para imponer las sanciones por las faltas señaladas en el Bando prescribirá en seis meses que se contarán a partir del día en que se haya cometido la infracción; y la sanción de arresto decretada por el Síndico prescribirá en igual término.