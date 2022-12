Actuamos contra acoso escolar, asegura SEV

El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, reconoció que hay muchas quejas por acosos cometidos en las escuelas por parte del personal contra los estudiantes."Nosotros hemos cesado alrededor de 55 trabajadores de la educación. Pero las investigaciones son muchas, pero también hacemos una investigación a profundidad, responsable y por ello los maestros deben estar tranquilos porque si no hicieron nada están garantizados sus derechos".En referencia al caso de la escuela "Tablajeros número 1", ubicada en la calle Juan de la Luz Enríquez del fraccionamiento Los Pinos, donde padres de familia denunciaron a un maestro por el presunto abuso sexual en contra de 5 niñas del primer año de preescolar, indicó el titular de la SEV que el señalado ya fue cesado."Se hizo lo procedente, se aplicó el protocolo y en automático fue un cese, se reunió la subsecretaria con los padres y madres de familia ya hubo una denuncia y están al pendiente. Reitero que en Veracruz los niños y niñas no se tocan".Asimismo descartó que haya aumentando exponecialmente esta situación o se esté volviendo recurrente, pues dijo que ahora la información a través de las redes sociales corre en horas, minutos por ello se conocen los casos.Además puntualizó que el gobierno actual no son omisos, pues antes, en administraciones pasadas había silencio en estos temas, incluso existía complicidad de la SEV con los secretarios de las organizaciones sindicales.Escobar García, insistió en que cuando se presenta un problema de este tipo la solución no es cambiar a otra escuela al victimario, sino iniciar la investigación y si se comprueba cese inmediato.