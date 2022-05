Acuario de Veracruz niega tráfico de especies; se defiende en comunicado

A cinco días de haber sido clausurado por la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA del Estado), el Acuario del puerto de Veracruz se defendió de las acusaciones señaladas por las autoridades, a través de un comunicado compartido en su sitio oficial.En la redacción dirigida a la opinión pública, resaltó que el Acuario, es el único en todo Latinoamérica en estar certificado por la Associations of Zoos & Acuarios (AZA), no trafica ni vende ejemplares, ya que en días pasados autoridades ambientales declararon sobre la sospecha de esta práctica, en el interior.“El Acuario de Veracruz es una organización sin fines de lucro o cuya misión, es dar a conocer la biodiversidad marina y promover la concientización ecológica entre la sociedad”, se lee en el comunicado.Enfatizaron que a pesar de no ser de competencia de la PMA, le presentarán la documentación solicitada, con la intención de demostrar transparencia y el ánimo de colaboración por parte de la administración del Acuario de Veracruz.“A lo largo de 30 años hemos trabajado en colaboración con autoridades, instituciones, universidades y centros de investigación y conservación, ayudando a rescatar, rehabilitar y reintegrar a su hábitat natural a diversas especies”, dice el comunicado.Por su parte, la sociedad civil se manifestó esta mañana en la entrada a la Plaza acuario, para exigir a las autoridades la pronta reapertura; así mismo, tienen contemplado una marcha pacífica sobre el bulevar cerca de las seis de la tarde.