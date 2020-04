Acuerdo entre líderes y Alcaldía deja sin trabajo a vendedores de tianguis de Xalapa

Comerciantes de artículos de uso y chácharas que se instalan en tianguis de Xalapa se manifestaron en la entrada de Palacio Municipal para pedir apoyo a las autoridades pues muchos de ellos se quedarán sin ingresos.



Lo anterior, luego de que líderes de vendedores ambulantes acordaran que dejarán de instalarse por las medidas ante el COVID-19.



Al respecto, Alma Judith Ibarra, una de las afectadas, mencionó que en su mayoría, son vendedores del tianguis “Adoquín”, que se instala en la calle Manuel Contreras y Herminio Cabañas, donde muchos viven de la venta de artículos de uso, ropa y zapatos.



"Nosotros nos dedicamos a vender chácharas, ropa, herramientas. Trabajamos en todos los tianguis, en toda la semana. Desde el lunes ya nos dijeron que no nos íbamos a quedar, sólo los que vende cosas de primera necesidad. Nosotros no tenemos otro tipo de ayuda", explicó.



Aseguró que son alrededor de 200 los comerciantes que se están viendo afectados.

Además, reclamó que a ellos, desde este martes, ya no les fue permitido colocarse en sus lugares de venta.



"Queremos que nos dejen laborar, que nos den una forma, y si nos llegan a ayudar, que sea algo firmado y que la gente se pueda resguardar en casa. ¿Qué vamos a hacer nosotros, qué les vamos a proporcionar los que dependen de nosotros’", concluyó.