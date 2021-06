Acumula Veracruz más denuncias por desvíos que cometió duartismo

Nuevamente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó denuncias por presuntos malos manejos de recursos federales en Veracruz y otras entidades del país.



Ahora procedió por presuntos desvíos en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) durante el ejercicio 2016, de acuerdo con la auditoría 296-DE.



La dependencia autorizó subsidios de distintos programas, sin embargo, se detectó el uso de documentos alterados de supuestos beneficiarios y simulación de operaciones bancarias.



Una de las observaciones abarca al Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, con el que se transfirieron 54 millones 343.8 miles de pesos a 6 beneficiarios pero se observó que 2 presentaron inconsistencias e irregularidades en la información presentada, por un monto de 25 millones 600 mil pesos.



“Toda vez que presentaron documentación presuntamente alterada y utilizaron un presunto esquema de simulación de operaciones bancarias para acreditar su aportación o la aplicación de los recursos del subsidio”.



Uno de los casos es el de Integradora de Productores del Estado de México, S.A. de C.V., empresa que recibió recursos del subsidio por 8 millones 10 mil pesos para equipamiento de una planta estratégica de arroz en el municipio de Tres Valles.



El beneficiario presentó información alterada; que el equipo adquirido estaba incompleto y era usado, así como emisión de facturas irregulares, por lo que se determinó que la empresa debía devolver el dinero.



Ese año, la SAGARPA, a través de la instancia ejecutora Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), también ejerció recursos federales por 179 millones 265 mil pesos en favor de 67 beneficiarios.



Lo anterior, con el fin de concertar la realización de las acciones previstas en los proyectos autorizados del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, Componente Productividad Agroalimentaria.



Sin embargo, nueve beneficiarios no presentaron la totalidad de las facturas correspondientes a la comprobación del proyecto, o el estado de cuenta bancario específico que acredite el pago de las mismas.



En el caso de Integradora Veracruzana de Frutas Tropicales, SP.R. de R.L. la empresa recibió recursos del subsidio por 4 millones 800 mil pesos para el proyecto de construcción y equipamiento de una empacadora de limón persa en el ejido de Chavarrillo, en Emiliano Zapata, Veracruz.



El costo total del proyecto era de 25 millones 299 mil pesos y presentó facturas por 23 millones 574 mil pesos, por lo que no comprobó la cantidad de un millón 724.6 mil pesos y en los estados de cuenta bancarios se localizaron pagos de las facturas por 23 millones 361 mil pesos, de acuerdo con la auditoría.



De acuerdo con la ASF, en términos generales la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no cumplió con la normativa establecida al repartir los apoyos, toda vez que se constató que la mayoría de los beneficiarios del programa presentaron documentación presuntamente alterada para acreditar su aportación o comprobar la aplicación de los recursos, tanto del subsidio como de su propia aportación por 128 millones 421 mil pesos.



Además, no presentaron la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación de los recursos y, en algunos casos, se constató que no se concluyeron las obras o las acciones de los proyectos por un monto de 174 millones 310 mil pesos.



El medio periodístico Animal Político informó que de las 23 últimas denuncias presentadas ante FGR por la ASF, 14 corresponden a múltiples desvíos registrados en los distintos programas de apoyo financiero a proyectos agrícolas por un monto superior a los mil millones de pesos.



En todo el país, las irregularidades fueron identificadas específicamente en los programas denominados Programa de Fomento a la Agricultura: Componente Tecnificación del Riego; Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria: Componente Productividad Agroalimentaria; y Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola.