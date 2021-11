Acusa a empresa de eventos de defraudarla en organización de fiesta, en Xalapa

Miriam Marín Zavaleta acusó a los dueños de la empresa de Eventos Naigal de supuestamente estafarla con la organización de una fiesta de XV Años, a celebrarse este 27 de noviembre y por la que ya había abonado 66 mil 500 de los 80 mil pesos pactados.Detalló que conforme al contrato firmado, el evento se realizaría en la Quinta de Don Porfirio y el anticipo fue dado en partes, tanto en efectivo como a través de una transferencia bancaria.“Ahorita se lavan las manos, que ya no trabajan y ya no me quieren dar mi dinero. Ellos representan a Eventos Naigal y la señorita no se presenta, ni su hermano, son hermanos. Los dos ya se lavaron las manos y no quieren devolverme el dinero”, expresó.En la queja ante los medios de comunicación, Marín Zavaleta reconoció que todavía no ha acudido a presentar una denuncia formal ante las autoridades correspondientes, sino que ha tratado de localizarlo hasta en su casa “pero se ha escondido”.“Eran unos XV Años para este 27 de noviembre e incluía todo, el salón, el banquete, todo. Que eran tres tiempos y era todo lo que me iba a dar el señor. Esa empresa sigue funcionando”, afirmó aunque refirió que las oficinas que tenían sobre la avenida Murillo Vidal ya fueron cerradas.Enseñando la copia del contrato, en el que aparentemente está la firma del propietario de la empresa de eventos, añadió que el primer pago lo hizo en enero por la mitad del contrato y el segundo hace un mes, siendo éste por la cantidad de 11 mil pesos, “para poderme hacer las degustaciones, para los salones y otras cosas que se tenían que hacer”.La presunta agraviada dijo no ser la única que ha sido víctima de este supuesto fraude, sino que tiene conocimiento de otras tres personas a las que tampoco le cumplieron con la organización de sus fiestas.“Tengo los recibos (de los anticipos), del que acabo de dar apenas, el 1° de septiembre y del que di al principio de 33 mil pesos. Siempre fue en efectivo y otro ya con tarjeta”, abundó.