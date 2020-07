Acusa despido injustificado en Alcaldía de Coatepec

María Luz Hernández Jiménez, originaria de Xalapa, denunció despido injustificado por parte del alcalde del municipio de Coatepec, Luis Enrique Fernández Peredo.



La afectada señaló que desde el mes de septiembre del 2019, le fue notificado que ya no podía presentarse a laborar en las instalaciones del campo deportivo “Adolfo López Mateos” y a casi un año de este hecho, no ha recibido atención de ninguna autoridad.



"Sólo quiero saber el por qué me despidió. Hay personas que no trabajan y les está pagando. Llevaba trabajando ahí desde hace 11 años. Simplemente me dijo que ya no podía trabajar ahí y me corrieron de manera grosera".



Comentó que el munícipe hacía que buscaran a personas para agremiarlas al Partido Acción Nacional (PAN). Además, dijo, tiene a varias personas como “aviadores”.



"Él nos hace llenar unas hojas para su partido, para apoyar al PAN. Nos pedía que afiliáramos".



Hernández Jiménez refirió que sus ingresos eran para mantener a su familia y comprar medicamentos.



"Yo estoy enferma, mis medicamentos no son baratos. Nunca tuve prestaciones, nada. Yo trabajaba de 8 a 8, sin recibir nada. Inmediatamente interpuse la demanda pero no me han dado solución", concluyó.