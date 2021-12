Acusa Diputada que Dante Delgado y Monreal hacen “campaña sucia” en Veracruz

La diputada federal por el distrito 08 Xalapa Rural, Claudia Tello Espinosa, afirmó que la ciudadanía no quiere a los “ambiciosos vulgares” que vienen al Estado a “hacer campaña sucia”.Y es que a propósito del comunicado que emitieron once legisladores veracruzanos por MORENA en el Congreso de la Unión respaldando al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, reiteró dicho repudio, en referencia a los Senadores Ricardo Monreal, también de su partido, y Dante Delgado de Movimiento Ciudadano (MC).“Aquellos ambiciosos vulgares que sólo llegan al Estado de Veracruz, para hacer campaña sucia, les decimos ¡¡FUERA!!”, escribió Tello Espinosa en su cuenta de Facebook.Ambos parlamentarios han acusado al mandatario estatal de autoritario y de usar la procuración de justicia con tintes políticos y para acallar las voces opositoras, amagando incluso con solicitar las desaparición de los Poderes en la Entidad.Lo anterior luego de la detención, la semana pasada, del secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara Alta, José Manuel “N” por su probable participación en el asesinato del excandidato a la Alcaldía de Cazones de Herrera, Remigio Tovar.Ante estas amenazas y calificativos hacia el titular del Ejecutivo veracruzano, Claudia Tello reiteró que la ciudadanía no los quiere, al tiempo que afirmó que los Senadores no lograrían ser Presidente de México, ni Gobernador del Estado, ello ante la posibilidad de contender por dichos cargos en el 2024.“Ni llegarán a ser Presidentes de la República, ni Gobernadores ni nada... los veracruzanos y las veracruzanas no los queremos. ¡¡FUERA!!”, reiteró la diputada federal por Xalapa Rural.Este lunes, ella y sus compañeros de bancada reafirmaron su apoyo al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, señalando que en la Entidad no se persigue a nadie por pensar diferente, sino que se garantiza la libertad de ideas y pensamientos.A través de un comunicado, Armando Antonio Gómez Betancourt, Raquel Bonilla Herrera, Dulce María Corina Villegas, Esteban Bautista Hernández, Flora Tania Cruz Santos, Itzel Dominguez Zopiyactle, Angélica Peña Martínez, Rosalba Valencia Cruz, Faustino Vidal Benavides y María Bertha Espinosa Segura, afirmaron que en el Estado se generan mejores acciones de gobierno, imperando la justicia y la legalidad.“Hoy en Veracruz no existe persecución alguna en contra de quien piense diferente, por el contrario, si algo ha destacado este Gobierno estatal, es la defensa de la libertad de ideas y pensamientos que han demostrado generar mejores acciones de gobierno, hoy existe en nuestro estado un clima de justicia y apego a la legalidad”, señalaron.